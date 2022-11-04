（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今（4）日率團訪問中國，成了G7工業國首位訪中的領袖。值西方各國紛紛因價值觀迥異與中國劃清界線之際，作為歐洲最大經濟體，此行不免招致國內外一片批評，也凸顯了政治再敏感，都不能凌駕於貿易利益之上。

綜合BBC、經濟學人報導，礙於COVID-19限令，蕭茲一行人僅在中國停留半天，他言明此行旨在確認雙方還有多少合作空間，若中國有所改變，德國對中政策也須調整。畢竟在氣候變遷與防疫挑戰中，「世界不能沒有中國」。

近來蕭茲政府才因中國中遠集團（COSCO）欲收購漢堡港股權一案而鬧不合，至少6名內閣成員表示反對，憂心中國擴大對德國基礎建設的控制，國安機構也示警。然而，蕭茲堅持放行，最後同意中遠購入24.9%的股權。

政壇無人知曉，為何蕭茲一意孤行。許多評論人士稱，他是為了訪中一行能為中國領導人習近平「送上大禮」，這讓外界眉頭一皺。又，訪團成員包括了德國12大企業，如默克藥廠、西門子公司、福斯汽車等的商界領袖，這令人不禁聯想起前總理梅克爾（Angela Merkel）的爭議對中政策，即奉行「貿易能促成改變」（change through trade）的信念。

此一態度引發德國綠黨不滿。2021年，綠黨、德國社會民主黨、德國自由民主黨組成聯合政府，屬綠黨的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），數日前才冷冷公開提醒蕭茲，莫不要忘了當初接任總理時的承諾，那就是調整過度親中的策略。

蕭茲不是不清楚，德國與中國之間千絲萬縷的關係。中國仍是德國最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達到2,550億美元，是2005年的5倍。德國逾百萬就業機會仰賴此一連結，更有數百萬的工作與雙邊貿易或多或少相關。舉例而言，旗下有著賓士品牌的德國車廠Daimler，1/3的汽車都是銷往中國。2021年，每5輛福斯汽車，就有2輛由中國人買走。德國也需要中國的太陽能板、電腦晶片、稀土。

與中國貿易依存度同樣高的，還有美國，但怎樣也高不過德國。德國市值十大企業中，九間至少1/10營收來自中國，相較之下，美國則是十間中有兩間如此依賴中國生意。再看看外國直接投資數字，2021年，美對中投資比重占全部僅2%，德對中投資則占了14%。

這些例子在在說明了，德國要想與中國貿易脫鉤，絕非易事。然而，身為歐洲領導國家，德國的一舉一動都動見觀瞻，影響甚鉅。蕭茲決意訪中、與習近平會晤一事，也顯然與西方盟友不同調。經濟學人表示，德國無法與中國切斷商貿聯繫，完全可以理解，但不減反增之舉，不免失之輕率。

政治喊脫鉤，貿易愈緊密？ 德國總理率商業巨頭訪中國惹議