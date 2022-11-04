（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據英國日前發表在國際知名「英國醫學期刊」（BMJ）的一項研究，猴痘患者在出現症狀前已具有傳染力，且有逾半數患者都是在這段期間傳染給他人，這是否意味著當前的公衛政策該做調整，因為當患者出現症狀後才進行隔離的話，恐無法有效防堵病毒傳播。

猴痘疫情自今年5月在非疫區的英國發現首例個案後，疫情迅速在歐美擴散，而這些患者幾乎都是有男男性行為，與過去從囓齒類動物傳播給人類的傳染途徑大不相同。究竟這種病毒為何傳播如此快速？讓專家迫切想找出答案。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）研究團隊分析5月至8月間、英國2746名猴痘患者的接觸者追蹤數據及疫調資料，其中約95%的研究參與者有男男性行為，且大多數病例都是在進行密切性接觸後感染的，患者平均年齡為37.8歲。

研究人員詳細記載患者的發病日，並追蹤可能的密切接觸者，經過一連串交叉比對後，發現患者在接觸病毒後，大約7到8天才會出現症狀，但有53%病例在患者出現任何猴痘症狀前就具有傳染力，最早可在出現症狀前4天就具有傳播力。

在這項研究中，研究人員還發現，患者在出現症狀的前4天通常會有一些不適症狀，包含頭痛、發燒、淋巴結腫大、肌肉疼痛、皮疹等。

未參與這項研究的的專家認為，需要更多研究證實，但對基於疫苗接種的疾病消除策略有所影響，應審慎衡量。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，自5月起，全球總通報確診人數達到7萬5千多例，其中有99%皆發生在中非、西非疫區以外的地方。

據美國CDC統計，截至本周三，累計共有28492例猴痘通報確診病例。疫情在8月初達到高峰後，已大幅下降。根據10月26日的最新統計分析，過去7天的平均新增數數約為每日30例，與高峰期每天446例相比大幅減少。

而情況好轉的原因，歸功於高風險群體升高警戒、擴大接種之故，但即便這些努力發揮了功效，公衛專家警告，防止疫情死灰復燃仍是當務之急，我們沒有自滿的餘地。

英國研究：猴痘「發病前4天」、「無症狀」的情況下已具傳染力