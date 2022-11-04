（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增27,594例COVID-19確定病例，分別為27,547例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。



指揮中心表示，今日新增之27,547例本土病例，為12,581例男性、14,954例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(4,785例)，臺中市(3,747例)，高雄市(3,638例)，桃園市(2,787例)，臺南市(2,503例)，臺北市(2,479例)。



指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為36例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、70例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月4日至11月1日，死亡日期介於6月4日至11月1日。





指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為20例男性、27例女性，年齡介於20多歲至70多歲，自新加坡(1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日期介於今年10月4日至11月2日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,837,658例確診，分別為36,574例境外移入、7,801,030例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,084例COVID-19死亡病例，其中13,067例本土，另17例為境外移入。

11月7日起鬆綁COVID-19確診者及接觸者管制措施

指揮中心表示，考量國內疫情發展趨勢、醫療量能及防疫物資整備情形，經諮詢專家意見，調整COVID-19確診者解除隔離後自主健康管理措施，以及接觸者全面採行「0+7自主防疫」，詳情如下:

確診者解除7天隔離後，後續7天自主健康管理解除條件調整：

自11月7日起居家照護之確診者，於隔離滿7天後，快篩陰性即可提前解除自主健康管理；收治於醫院、加強型防疫旅館/集中檢疫所之非重症確診者，如以篩檢陰性(需由醫事人員執行)作為解隔條件，解隔後無需進行自主健康管理。

接觸者管制措施全面採行「0+7自主防疫」：

自11月7日起接觸者將全面採行「7天自主防疫」，不再開立居家隔離通知書，並改發4劑家用快篩試劑。自主防疫期間無症狀者，須備有2日內快篩陰性證明才可外出，外出時須遵守自主防疫規範，期間應儘量避免接觸重症高風險對象。上述調整事項將與地方政府協調並取得共識。

11/4台灣本土27,547例／死亡74例 11//7起密切接觸者免隔離 全面採0+7