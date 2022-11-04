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11/26地方選舉、修憲公投將登場 中選會：當天可宣傳公投、不可宣傳競選

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/04 12:30
投票示意圖

投票示意圖 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）九合一地方公職人員選舉、憲法修正案公民複決案將於26日舉行，中選會今（4）日提醒民眾，當天可宣傳修憲案，但切記不可進行任何競選或助選活動，以免觸法。

中選會表示，選舉日當天，任何人均不得從事競選、助選活動，公職候選人也不得藉由公投宣傳活動達到實質競選、助選的目的。

此外，候選人的相關資訊，包含穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等等的相關影像、聲音及文字，都不能宣傳。

中選會表示，公投當天仍可進行宣傳公投活動。中選會呼籲，民眾務必仔細閱讀相關規範，以免誤入公投法、選罷法的法律盲區。

今年修憲公投案為：年滿十八歲國民，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉之權。

政院支持此案，理由為：

  • 青年提早於18 歲參與公共事務，有助強化民主思辨能力，落實世代正義。
  • 賦予 18 歲青年公民權，擴大國民政治參與，與國際潮流趨勢一致。
  • 統一法律規範，完善 18 歲青年權利與義務。

不過，如台灣民意基金會董事長游盈隆，則批評蔡政府並未將本次公投案的意涵明確向人民表達。他認為，倘若公投過了，意味年滿18歲，尚未當過一天公民的人，就有權參選國會議員，實在太過草率，理應進行更廣泛的社會討論。
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更新時間 : 2022-11-04 13:24 GMT+08:00

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