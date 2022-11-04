Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

網友大讚的英雄　梨泰院踩踏事件獨力疏散人群的員警：「閉上眼總覺得罹難者在看我」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/04 12:23
南韓民眾於梨泰院一號出口悼念罹難者（圖／美聯社）

南韓民眾於梨泰院一號出口悼念罹難者（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Youtube一頻道(니꼬라지TV)日前上傳了一段影片，在南韓梨泰院踩踏事件發生當時，一名警員獨自在吵雜人群中大喊著，盡力地疏散人群，並阻止人們前往事發現場，網友們紛紛表示該名警察是真正的英雄，這名員警近日也出面接受了南韓媒體採訪。

影片上傳兩天內，即吸引了21萬人次觀看，影片中可見，該員警臉上的表情極為急迫，周圍的音樂極為大聲，幾乎完全蓋過員警的聲音，他幾乎喊到沙啞了，但還是不放棄地喊著「請大家往這邊走」、「拜託，請你們幫幫忙」、「不要光看著，快移動」、「前面有人要死掉了，拜託你們往這邊移動」。若有人要走進巷子，他也立刻出手阻止喊著「不行！」有名網友表示他也在現場，當時搞不清楚這名警察是否為萬聖節裝扮，但他焦急的樣子讓他心想，應該真的出事了。

影片流出後，南韓媒體爭相報導，他1日時接受了韓民族日報電話採訪，在說明現場狀況時，情緒激動，數度哽咽。

韓民族日報報導，該名員警為梨泰院派出所員警金白謙（音譯，김백겸），他表示，當時他是收到了鬥毆的舉報電話後，與兩名後輩一同出動，經過事發巷弄前的大馬路時，看見許多人往事發地點跑去，且傳出許多人的尖叫聲。他擠進人群查看，看見了非常怵目驚心的畫面，被壓在人群中的人們舉著手大喊「救救我」，他試圖想將他們拉出，但由於力量不足，上方又不斷的有人群湧進，於是請求支援，之後跑到了巷弄後方疏散人群。

金員警說道，雖然影片中看似有許多人沒有聽他指揮，但其實有很多人撤離了，只是一直到騰出能進行救援的空間時，已為時已晚，後面大部分的人活著，但前面的人大部分已經沒了呼吸，他向周圍民眾求助，許多人都一起幫忙移動受難者，並進行CPR。他表示，他很遺憾沒能做出更好的判斷，救活更多的人。

金員警表示，事發後只要一閉眼，總會感覺罹難者在看著他，他感到非常的抱歉也非常後悔，沒能做出更明智的判斷，並補充，他之所以鼓起勇氣接受媒體採訪，是希望能像罹難者家屬表達歉意，他感到非常愧疚。

另外，有些網友看見影片後，也出現指責他沒有攜帶擴音器的留言。

根據韓聯社的採訪報導，金員警解釋，因為是先出動到其他現場，因此沒有攜帶擴音器，若跑回梨泰院派出所拿擴音器再回到現場，會耗費太多時間，當時應該盡快疏散人群。他也說道，最近去派出所上班的路上，總會想起當時的情況而忍不住落淚。
南韓
梨泰院
踩踏意外

相關新聞

北韓連續發射超過10枚飛彈　南韓鬱陵島空襲警報大響
北韓連續發射超過10枚飛彈　南韓鬱陵島空襲警報大響
2022/11/02 14:25
梨泰院踩踏意外遺失物高達1.5噸　家屬現場心碎認領
梨泰院踩踏意外遺失物高達1.5噸　家屬現場心碎認領
2022/11/02 11:12
「夢見受難者求救聲」南韓梨泰院踩踏意外 專家憂現集體精神創傷
「夢見受難者求救聲」南韓梨泰院踩踏意外 專家憂現集體精神創傷
2022/11/01 19:05
南韓梨泰院踩踏事件是如何發生？為何聚集如此多人？
南韓梨泰院踩踏事件是如何發生？為何聚集如此多人？
2022/11/01 14:47
梨泰院踩踏事件罹難者家屬最高可領3,500萬韓元　引網友正反熱議
梨泰院踩踏事件罹難者家屬最高可領3,500萬韓元　引網友正反熱議
2022/10/31 17:48

更新時間 : 2022-11-04 14:25 GMT+08:00

最受歡迎

美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
質疑蔡英文博士學位彭文正護照遭註銷 ２前民進黨立委指於法無據
質疑蔡英文博士學位彭文正護照遭註銷 ２前民進黨立委指於法無據
富士康員工出逃 跑了10萬人 內部人士還原來龍去脈
富士康員工出逃 跑了10萬人 內部人士還原來龍去脈
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942