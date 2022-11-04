網友大讚的英雄　梨泰院踩踏事件獨力疏散人群的員警：「閉上眼總覺得罹難者在看我」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Youtube一頻道(니꼬라지TV)日前上傳了一段影片，在南韓梨泰院踩踏事件發生當時，一名警員獨自在吵雜人群中大喊著，盡力地疏散人群，並阻止人們前往事發現場，網友們紛紛表示該名警察是真正的英雄，這名員警近日也出面接受了南韓媒體採訪。

影片上傳兩天內，即吸引了21萬人次觀看，影片中可見，該員警臉上的表情極為急迫，周圍的音樂極為大聲，幾乎完全蓋過員警的聲音，他幾乎喊到沙啞了，但還是不放棄地喊著「請大家往這邊走」、「拜託，請你們幫幫忙」、「不要光看著，快移動」、「前面有人要死掉了，拜託你們往這邊移動」。若有人要走進巷子，他也立刻出手阻止喊著「不行！」有名網友表示他也在現場，當時搞不清楚這名警察是否為萬聖節裝扮，但他焦急的樣子讓他心想，應該真的出事了。

影片流出後，南韓媒體爭相報導，他1日時接受了韓民族日報電話採訪，在說明現場狀況時，情緒激動，數度哽咽。

據韓民族日報報導，該名員警為梨泰院派出所員警金白謙（音譯，김백겸），他表示，當時他是收到了鬥毆的舉報電話後，與兩名後輩一同出動，經過事發巷弄前的大馬路時，看見許多人往事發地點跑去，且傳出許多人的尖叫聲。他擠進人群查看，看見了非常怵目驚心的畫面，被壓在人群中的人們舉著手大喊「救救我」，他試圖想將他們拉出，但由於力量不足，上方又不斷的有人群湧進，於是請求支援，之後跑到了巷弄後方疏散人群。

金員警說道，雖然影片中看似有許多人沒有聽他指揮，但其實有很多人撤離了，只是一直到騰出能進行救援的空間時，已為時已晚，後面大部分的人活著，但前面的人大部分已經沒了呼吸，他向周圍民眾求助，許多人都一起幫忙移動受難者，並進行CPR。他表示，他很遺憾沒能做出更好的判斷，救活更多的人。

金員警表示，事發後只要一閉眼，總會感覺罹難者在看著他，他感到非常的抱歉也非常後悔，沒能做出更明智的判斷，並補充，他之所以鼓起勇氣接受媒體採訪，是希望能像罹難者家屬表達歉意，他感到非常愧疚。

另外，有些網友看見影片後，也出現指責他沒有攜帶擴音器的留言。

根據韓聯社的採訪報導，金員警解釋，因為是先出動到其他現場，因此沒有攜帶擴音器，若跑回梨泰院派出所拿擴音器再回到現場，會耗費太多時間，當時應該盡快疏散人群。他也說道，最近去派出所上班的路上，總會想起當時的情況而忍不住落淚。