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解決能源危機　黑色魔毯石墨烯能發電　還把海水變飲用水　台科大獲研發界奧斯卡獎

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/04 11:31
臺科大應用科技研究所教授洪維松(右三)，以「可同時產水產電的石墨烯」獲2022全球百大科技研發獎。（臺科大提供）

臺科大應用科技研究所教授洪維松(右三)，以「可同時產水產電的石墨烯」獲2022全球百大科技研發獎。（臺科大提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）缺水、缺電是目前全球面臨的嚴重議題，臺科大應用科技研究所教授洪維松，以「可同時產水、產電的石墨烯」獲2022全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，台灣今年勇奪12個獎項，臺科大是唯一獲獎的台灣大專院校。

R&D 100 Awards 有研發界的奧斯卡獎之稱，今年邁向第60屆，表彰具有技術意義的新商業產品、技術、科學等，長期一直是電信、物理、製造和生物技術等學術和業界重視，在科技圈頗具盛名，每年更固定評選出該年具代表性的創新科技。

洪維松表示，此次獲獎的「可用於同時產水-產電的黑色魔毯」，黑色魔毯指的是把石墨烯漿料均勻壓平乾燥後，變成了有金屬光澤的黑色薄膜。利用石墨烯太陽蒸發器，將薄膜作為海浪發電裝置，可以產生全天候的能量，用於海洋波浪發電的同時，還能將海水轉換為達世界衛生組織標準之安全飲用水。

洪維松說，石墨烯薄膜可同時用於太陽蒸餾產水與海浪發電的可行性，也可以輕易地製成放大，不僅能兼顧再生能源，也持續獲得安全的飲用水，一次可解決缺水缺電的問題。

洪維松說明，石墨烯技術困難之處在於如何調配、均勻分散及塗佈技術，能將這些做好發電效能才會好，團隊開發之產品在壓電領域有良好表現，正壓電係數與市面薄膜相同，而逆壓電係數更大於市面壓電薄膜6倍之多，不論在感測器或是致動器皆有應用之可行性且團隊的石墨烯塗佈技術更獲英國牛津大學技術創新平台協助推廣。

解決能源危機　黑色魔毯石墨烯能發電　還把海水變飲用水　台科大獲研發界奧斯卡獎
臺科大
石墨烯
能源危機

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