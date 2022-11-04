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遭控威嚇練習生 知名南韓娛樂公司YG前代表楊鉉錫矢口否認

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/04 11:28
YG創辦人-楊鉉錫否認威脅練習生（圖／美聯社）

YG創辦人-楊鉉錫否認威脅練習生（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓YG娛樂公司創辦人楊鉉錫，因涉嫌性招待、非法賭博、包庇iKON前成員B.I吸毒，並威脅協助B.I購買毒品的練習生韓瑞希推翻供詞，而遭到起訴，並於2019年卸下YG代表一職，他在出席第12次庭審時，對於威脅韓瑞希的指控堅決否認。

YG娛樂公司（YG Entertainment）為韓國三大娛樂公司之一（SM、YG、JYP），BigBang、Winner、Blackpink皆為旗下藝人，梁鉉錫為前代表兼創辦人。他遭韓瑞希指控，在2016年於YG辦公室進行2個小時的談話時，撂下以下威脅:「要在娛樂圈弄死你根本不是問題，你應該要當個好孩子啊」、「如果你能推翻供詞，我會給你謝禮，還會幫你聘請律師」。

韓瑞希在4月作為證人出席時曾說道，對話當時他感覺到，若在這裡不聽這個人（楊鉉錫）的指示，恐怕有生命之虞。他感到很害怕，梁完全變了一個人似的。

根據韓聯社報導，梁鉉錫在1日出席第12次庭審時，否認了威嚇一說，他表示，他說「要當個好孩子」是出於擔心，提醒她不要吸毒，整段談話一半以上的時間都在傾聽及安慰的氛圍中，並說道，他自己是個說話非常小心的人，不可能會說出那些話，也絕對沒有要求她做偽證，此次判決結果預計於14日出爐。
南韓
YG Entertainment
楊鉉錫

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