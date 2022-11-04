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〈時評〉賴清德延續台獨主張 承襲蔡總統兩岸路線

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/11/04 09:13
賴清德出訪帛琉，與隨行媒體團茶敘

賴清德出訪帛琉，與隨行媒體團茶敘 (來源 中央社)

副總統賴清德出訪帛琉，面對台獨主張和兩岸路線的問題，其實，賴清德不僅延續自己一貫的主張，同時也延續蔡英文總統的路線，這意味著他已完成相關論述，並可望獲得美方或獨派人士的認同，準備好更上一層樓。

賴清德過去承認自己是「務實的台獨主義者」，由於立場鮮明，受到各界關注，政壇上甚至認為，這將是橫在賴清德問鼎總統大位的最大障礙，因為台獨主張，不僅可能與美國「一中政策」相違背，更可能危及到美國對中國祭出台灣牌時的國家利益。

早在2015年，賴清德仍是台南市長時，他接受質詢首度在市議會公開宣示，「我主張台灣獨立！」不過，當時因為他只是地方首長，這項主張並不足以影響中央政府的路線或論述。

只是賴清德被蔡英文總統延攬出任行政院長後，他在立法院答詢，以閣揆之姿回答相關問題。他說，他是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者。其實，在這段後面，賴清德也補充說明，所謂務實是指台灣已經是主權獨立的國家，不需另行宣布獨立。

不過，畢竟閣揆的談話容易被放大檢視，各界都鎖定在「務實的台獨主義者」這些字眼，逼得蔡總統只能幫忙降溫，並指她相信賴清德知道分際與整體政策走向。

後來，賴清德仍維持一貫基調，多次提到類似論述，但遭到最大質疑的一次，反而是他在2019年時要與蔡總統角逐黨內總統初選，當時，蔡總統陣營不斷以穩健的台美關係、兩岸路線等，對照賴清德的台獨主張。

當時，受到英系網友攻擊的賴清德總是澄清，他的務實反應在三個方向，包括台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立，以及台灣前途由2,300萬人民決定，當前最最重工作就是壯大台灣。

這次出訪，賴清德多次提到「中華民國台灣」，面對2024年以後的兩岸路線，賴清德強調會延續蔡總統的路線，並重申蔡總統的「四個堅持」，這部分，正是目前台美關係的重點，等於是刻意說給美方聽，以消除美國對他個人的疑慮。

另方面，外界認為賴清德徵調自己「務實台獨工作者」的路線，其實對照他過去的說法，賴清德並沒有修正。他說，台獨或台灣獨立是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣社會的共識，並指蔡總統提到四個堅持的意義就在這裡，捍衛台灣的主權、維護台灣的民主現狀。

賴清德的說法，已經將自己昔日的論述和蔡總統路線做了巧妙的安排，也等於是將民進黨傳統主張和現在主流論述連結在一起。換句話說，賴清德已提前破解未來可能遭受的質疑，準備迎接更大的挑戰。
賴清德
台獨

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更新時間 : 2022-11-04 10:21 GMT+08:00

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