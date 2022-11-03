嘉義市長選舉延至12/18舉辦 登記候選人本月12日截止

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）嘉義市長候選人黃紹聰2日驚傳猝死，根據中選會規定，此情況下應定期重行選舉，因此今（3日）拍板12月18日（星期日）舉行投票，重行選舉的候選人登記申請將於本月12日截止。

中央選舉委員會指出，嘉義市第11屆市長選舉，因候選人黃紹聰於111年11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉，該會已依上開法律規定，於當日發布公告停止嘉義市第11屆市長選舉。

因此中選會今日舉行委員會議，討論通過嘉義市第11屆市長重行選舉投票日期，定於111年12月18日（星期日）舉行投票。

此外，中選會表示，考考量本屆地方公職人員任期至今年12月25日止，為了保障選舉人投票權的行使，並讓候選人有參選準備時間，中選會同意嘉義市選舉委員會的建議，決定讓嘉義市第11屆市長重行選舉定於12月18日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

根據中選會新聞稿，這次重行選舉重要選務工作日程如下：

一、111年11月3日 發布重行選舉公告

二、111年11月4日 公告候選人登記日期及必備事項

三、111年11月8日至11月12日 受理候選人登記之申請

四、111年11月12日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

五、111年11月25日前 審定候選人名單，並通知抽籤

六、111年11月28日 選舉人名冊編造完成

七、111年11月29日 候選人抽籤決定號次

八、111年12月7日 公告候選人名單

九、111年12月8日至12月17日 辦理公辦政見發表會

十、111年12月14日前 公告選舉人人數

十一、111年12月18日 投票、開票

十二、111年12月23日前 審定當選人名單

十三、111年12月23日 公告當選人名單

十四、111年12月23日前 發給當選證書