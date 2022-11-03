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嘉義市長選舉延至12/18舉辦 登記候選人本月12日截止

中選會今日舉行委員會議，討論通過嘉義市第11屆市長重行選舉投票日期，定於111年12月18日（星期日）舉行投票。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/11/03 21:12
無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日凌晨過世。中選會依法公告，停止嘉義市第11屆市長選舉，並改於12月18日舉辦。（圖/中央社）

無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日凌晨過世。中選會依法公告，停止嘉義市第11屆市長選舉，並改於12月18日舉辦。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）嘉義市長候選人黃紹聰2日驚傳猝死，根據中選會規定，此情況下應定期重行選舉，因此今（3日）拍板12月18日（星期日）舉行投票，重行選舉的候選人登記申請將於本月12日截止。

中央選舉委員會指出，嘉義市第11屆市長選舉，因候選人黃紹聰於111年11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉，該會已依上開法律規定，於當日發布公告停止嘉義市第11屆市長選舉。

因此中選會今日舉行委員會議，討論通過嘉義市第11屆市長重行選舉投票日期，定於111年12月18日（星期日）舉行投票。

此外，中選會表示，考考量本屆地方公職人員任期至今年12月25日止，為了保障選舉人投票權的行使，並讓候選人有參選準備時間，中選會同意嘉義市選舉委員會的建議，決定讓嘉義市第11屆市長重行選舉定於12月18日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

根據中選會新聞稿，這次重行選舉重要選務工作日程如下：

一、111年11月3日 發布重行選舉公告

二、111年11月4日 公告候選人登記日期及必備事項

三、111年11月8日至11月12日 受理候選人登記之申請

四、111年11月12日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

五、111年11月25日前 審定候選人名單，並通知抽籤

六、111年11月28日 選舉人名冊編造完成

七、111年11月29日 候選人抽籤決定號次

八、111年12月7日 公告候選人名單

九、111年12月8日至12月17日 辦理公辦政見發表會

十、111年12月14日前 公告選舉人人數

十一、111年12月18日 投票、開票

十二、111年12月23日前 審定當選人名單

十三、111年12月23日 公告當選人名單

十四、111年12月23日前 發給當選證書
嘉義市長選舉
黃紹聰
中選會

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更新時間 : 2022-11-03 22:09 GMT+08:00

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