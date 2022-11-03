你家也可聲控開門！蘋果推出可Siri解鎖智慧門鎖 北美開賣售價約一萬台幣

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）用Siri聲控就能開門，你能想像嗎？美國蘋果旗艦店推出一款智慧門鎖「Level Lock+」，可用APP或Apple Watch解鎖，目前僅在北美販售，售價 $329.95美元（約新台幣10,652元）。

蘋果又新增一款兼具高科技及時尚、方便的發明！綜合外媒報導，蘋果新推出的智慧家用鑰匙、門鎖Level Lock+能讓使用者透過Apple Watch、iPhone上的APP，或是Siri聲控解鎖，同時具備自動偵測開關鎖功能，當檢測到使用者靠近門時，Level Lock+會自動開鎖，閉門且人離去時則會自行鎖上。

針對這項高智慧產品，許多果粉也擔心太過依賴科技可能會造成自己的麻煩，像是萬一這個Level Lock+沒電、感應失效或其他元件故障，使用者恐被鎖在外面，不過這個Level Lock+保留傳統孔洞門鎖，如果軟體出現問題仍可透過鑰匙開門、上鎖。

這項發明其實早在2021年的蘋果發佈會上就已宣布，當時此功能備受外界期待，如今蘋果成功推出，且有兩種款式可以選，分別是Satin Nickel 和 Matte Black，售價同樣為$329.95美元（約新台幣10,652元），不過僅適用iOS 15以上的iPhone，目前也只有在美國販售。

不過除了Home Key外，蘋果還發表了能夠解鎖部分BMW車款和現代汽車（Hyundai）的Car Key，以及能夠打開部分連鎖飯店客房的Room Key，可謂將蘋果設計推入大眾生活的每個角落。

蘋果Level Lock+有兩種款式可以選，分別是Satin Nickel 和 Matte Black。(圖/Apple)