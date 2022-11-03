Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

你家也可聲控開門！蘋果推出可Siri解鎖智慧門鎖 北美開賣售價約一萬台幣

這項發明其實早在2021年的蘋果發佈會上就已宣布，當時此功能備受外界期待，如今蘋果成功推出，且有兩種款式可以選，分別是Satin Nickel 和 Matte Black，售價同樣為$329.95美元（約新台幣10,652元），不過僅適用iOS 15以上的iPhone，目前也只有在美國販售。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/03 20:26
美國蘋果旗艦店推出一款智慧門鎖「Level Lock+」，可用APP或Apple Watch解鎖。（圖/Apple）

美國蘋果旗艦店推出一款智慧門鎖「Level Lock+」，可用APP或Apple Watch解鎖。（圖/Apple）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）用Siri聲控就能開門，你能想像嗎？美國蘋果旗艦店推出一款智慧門鎖「Level Lock+」，可用APP或Apple Watch解鎖，目前僅在北美販售，售價 $329.95美元（約新台幣10,652元）。

蘋果又新增一款兼具高科技及時尚、方便的發明！綜合外媒報導，蘋果新推出的智慧家用鑰匙、門鎖Level Lock+能讓使用者透過Apple Watch、iPhone上的APP，或是Siri聲控解鎖，同時具備自動偵測開關鎖功能，當檢測到使用者靠近門時，Level Lock+會自動開鎖，閉門且人離去時則會自行鎖上。

針對這項高智慧產品，許多果粉也擔心太過依賴科技可能會造成自己的麻煩，像是萬一這個Level Lock+沒電、感應失效或其他元件故障，使用者恐被鎖在外面，不過這個Level Lock+保留傳統孔洞門鎖，如果軟體出現問題仍可透過鑰匙開門、上鎖。

這項發明其實早在2021年的蘋果發佈會上就已宣布，當時此功能備受外界期待，如今蘋果成功推出，且有兩種款式可以選，分別是Satin Nickel 和 Matte Black，售價同樣為$329.95美元（約新台幣10,652元），不過僅適用iOS 15以上的iPhone，目前也只有在美國販售。

不過除了Home Key外，蘋果還發表了能夠解鎖部分BMW車款和現代汽車（Hyundai）的Car Key，以及能夠打開部分連鎖飯店客房的Room Key，可謂將蘋果設計推入大眾生活的每個角落。

你家也可聲控開門！蘋果推出可Siri解鎖智慧門鎖 北美開賣售價約一萬台幣

蘋果Level Lock+有兩種款式可以選，分別是Satin Nickel 和 Matte Black。(圖/Apple)
Siri
聲控
智慧門鎖
蘋果
Apple
Level Lock+
Home Key
Apple Watch

相關新聞

邊境查驗有漏網之魚！美國蘋果驗出「陶斯松」恐傷害兒童腦部
邊境查驗有漏網之魚！美國蘋果驗出「陶斯松」恐傷害兒童腦部
2022/10/13 10:45
iPhone 14 Pro 太熱賣 富士康：蘋果要求將iPhone 14生產線拆除
iPhone 14 Pro 太熱賣 富士康：蘋果要求將iPhone 14生產線拆除
2022/09/23 19:58
台灣軟實力超質感　n.max.n精品皮革手機套再進化 風靡全球蘋果粉絲
台灣軟實力超質感　n.max.n精品皮革手機套再進化 風靡全球蘋果粉絲
2022/09/20 18:23
iPhone14存儲晶片供應商名單見中企長江？美議員抨擊：蘋果是在玩火
iPhone14存儲晶片供應商名單見中企長江？美議員抨擊：蘋果是在玩火
2022/09/10 20:18
蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化
蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化
2022/09/08 21:14

更新時間 : 2022-11-03 20:37 GMT+08:00

最受歡迎

美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣