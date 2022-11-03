台灣金管會公布「重要銀行名單」維持6家銀行入列大到不能倒

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）金融監督管理委員會今（3日）公布系統性重要銀行（D-SIBs），俗稱「大到不能倒」名單，入列銀行和去年相同，仍為中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行以及第一商業銀行等6家銀行。

根據金管會銀行局副局長林志吉，若檢視今年6月底數據，6家D-SIBs（Domestic Systemically Important Banks）至少均已符合今年度最低資本要求，其中，中信銀提前符合2025年資本要求，國泰世華銀及北富銀提前符合2024年資本要求，合庫及一銀提前符合2023年資本要求，兆豐銀符合今年度最低資本要求。

金管會新聞稿指出，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。

不過為因應疫情衝擊，並強化銀行中介功能以支持實體經濟，有關提列2%內部管理資本要求之強化措施，金管會已修正相關規定延後實施期程，可自111年至114年分4年提列完成。

金管會指出，目前6家D-SIBs之資本適足比率均符合當年度之最低資本要求，金管會及存保公司已就D-SIBs所報經營危機應變措施完成審核工作，並函請銀行依審查意見調整內容，在今年底前提董事會通過後提出報告。

金管會說，D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，因此期許6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定性及健全性。