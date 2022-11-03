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出國玩新選項！港澳7日起開放與台雙向觀光、就業 中國則僅開放研修生入境

港澳來台觀光，交通部觀光局也祭出限制。這一波開放僅可以團體方式來台觀光，由觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，最多可在台停留15天。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/03 19:45
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據陸委會最新消息，指揮中心決議於11月7日起調整港澳籍人士入境規定，開放來台團體觀光、就業以及參與宗教活動，也開放台灣旅行業組團赴港澳地區旅遊，但針對中國籍人士則僅開放研修生來台。

中華民國大陸委員會今（3日）表示，配合中央流行疫情指揮中心，7日放寬針對中港澳地區防疫管制措施，港澳籍人士可來台就業，不過以白領應聘為限，未來盼來台工作的白領港澳人士，可密切注意陸委會今年擬修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港澳專業人士若在台工作連續居留五年、最後一年每月收入達基本工資兩倍等條件，將可能申請在台定居。

至於港澳來台觀光，交通部觀光局也祭出限制。這一波開放僅可以團體方式來台觀光，由觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，最多可在台停留15天。

而中國籍人士的入境管制仍多，7日起能來台者僅有研修生，就業與觀光還要再等等。而有關在台就讀學位中國學生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態，便利在台中國學生往返兩岸。

此外，觀光局強調，這次開放港澳觀光團，後續將積極推出各項行銷推廣活動，並以台港澳距離近、短期假期容易安排的優勢，強化台灣為疫後紓壓放鬆首選目的地的形象，爭取更多港澳地區朋友國境開放後能重返再遊。

觀光局也提醒旅行業從業人員及導遊、領隊，為共同維護國內社區安全及保障旅遊安全，呼籲相關人士應熟悉「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」，並於辦理出入境旅遊團時確實依旅行業相關法令及遵照公布之指引辦理。
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更新時間 : 2022-11-03 20:37 GMT+08:00

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