台灣「西藏文化藝術節」壓軸！太古踏舞團、優人神鼓國父紀念館接棒登場　

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部「2022西藏文化藝術節」壓軸節目「梵音國度」，將於11月4日、5日在國父紀念館大會堂盛大登場。

「梵音國度」邀請「太古踏舞團」及「優人神鼓」兩大優秀藝術團體攜手合作，融合音樂、舞蹈及影像，演繹藏人的宗教信仰與文化精髓，運用當代劇場的創意與設計概念，探索西藏民族深厚豐富的文化內涵。今（3）日舉行演出記者會，文化部政務次長蕭宗煌、太古踏舞團藝術總監林秀偉、優人神鼓創辦人劉若瑀、藝術總監黃誌群等出席與會。

文化部政務次長蕭宗煌代表部長李永得感謝「太古踏舞團」及「優人神鼓」帶來感動人心的作品，蕭宗煌表示，「西藏文化不只是宗教，它是一個哲學；不只是一個信仰，它是一個心靈」。「梵音國度」邀請國內知名藝術團體「太古踏舞團」及「優人神鼓」為「2022西藏文化藝術節」帶來壓軸演出，在疫情趨緩之際，將為民眾帶來鼓舞人心的力量及內心的平靜。

文化部表示，此次擔綱演出的「太古踏舞團」及「優人神鼓」多年來致力將藝術融入生命成長，「太古踏舞團」作品風格細膩、意境深邃，舞姿時而強健、時而裊娜；「優人神鼓」以氣勢磅礡的眾鼓齊鳴享譽國際，透過道藝合一展現力量的美感，此次合作將集結經典曲目，透過全新的編創，再次於舞台上碰撞出嶄新的火花，呈現西藏文化與臺灣多元文化的相互輝映。

「梵音國度」融合西藏宗教、神話傳說、獨特自然景觀等藏族文化色彩，由西藏稀有禽鳥「虹雉」捎來祝福，凝望聖湖「拉姆拉措」展望無限未來；用轉山淨化一世輪迴，走向理想國度；透過祭天表達對上天滋潤、哺育萬物的感恩之情。由歌者唱誦「藏傳大悲咒」，詮釋觀世音菩薩的大慈悲心；透過「綠度母心咒」展現親子關係之間的衝突與愛；最後以宏大協和的「金剛舞」帶來啟發的能量，重拾澄淨的心靈，展現西藏文化天、地、人合一的精神與境界。

文化部表示，「西藏文化藝術節」今年邁入第8屆，每年藉由不同主題規劃，邀請民眾認識藏族文化瑰寶，期盼透過「西藏文化藝術節」的舉辦，讓民眾更加理解、尊重不同的文化與信仰，豐厚臺灣多元的文化底蘊，開創兼容並蓄的文化力。