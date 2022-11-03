台灣生美基金會與原文會簽署MOU　共同打造花蓮多元文化發展中心

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)財團法人臺灣生活美學基金會與財團法人原住民族文化事業基金會今（3）日簽訂進駐花蓮文化創意產業園區合作備忘錄。

在文化部政務次長李靜慧及原住民族委員會副主任委員鍾興華共同見證下，由生美基金會執行長謝翠玉與原文會董事長瑪拉歐斯簽署，雙方將在花創園區共同推展原住民族藝術家創作、建立原住民族美學基地、推動Pulima藝術節等，攜手共營花蓮文創園區。

文化部政務次長李靜慧表示，文化部近年積極調整花蓮文創園區營運方向，除了由生美基金會進駐統籌整體園區營運服務工作，這次更與原民會及原文會合作，藉由跨部會資源挹注花創，扶植在地藝術家及創意工作者，展現花蓮在地多元族群藝術風貌。此外，文化部亦規劃於花蓮文創園區成立全國首座「AI流行音樂基地」，打造花東地區音樂人才育成基地；未來也規劃成立南島藝術館，作為原住民族藝術家展演的空間。期盼在跨部會、地方、民間的合作及資源整合，「讓花創成為花蓮最重要的文化力量來源，為花創帶來更強的生命力」。

原住民族委員會副主任委員鍾興華指出，原民會與文化部近年來持續透過「業務合作平台」整合跨部會資源，不斷推展文化保存及藝文推廣工作，尤其111年10月剛辦理的台北國際藝術博覽會「原民新銳藝術家」展區、臺北時裝週「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」大秀等，都是成功推展原住民族文化及文創產業的重要成果。本次的合作期望藉由跨部會資源整合，讓原住民族文化保存、文化創意產業推動有「1+1>2」的效果，使花蓮「生態美學」更加突破和創新，讓產業及文化藝術常駐發展。

原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯提到，原文會將進駐原茶金拍攝場景的第24棟，他幽默的說「自己常幻想成為茶金劇中的老闆」，未來要將此塊基地打造成讓傳播、產業、文創發光發熱的地方。生美基金會執行長謝翠玉則回應道，「希望兩個基金會成為彼此的神隊友，為花創園區開創新局」。

文化部表示，園區已招商引進在地青年成立的齊成文創股份有限公司經營文化商業服務空間，預計將於112年上半年起陸續以花東飲食文化及山海特色物產為主題，提供餐飲及各項服務。原文會則預計於112年3月起進駐經營原住民族美感基地，以原住民飲食、衣飾、家用家飾等生活藝術為經營主軸，辦理包含藝術專業課程培訓計畫、Making美感互動體驗、新媒體及電台節目製作等，使大眾更加貼近原住民族生活文化內涵。

園區也將藉由舉辦Pulima藝術節等相關活動，鼓勵原住民族文化藝術生產，並結合IP商店與主題快閃店，協助藝術家將創作作品逐漸發展為品牌並進行宣傳，建構完善的藝術生態循環。本次原住民族文化事業基金會及臺灣生活美學基金會的合作結盟，將能促成東部文創產業與區域資源連結，建立根植、花開、活化的美感基地，攜手於花蓮文化創意產業園區共創花蓮美學能量。