台灣金鼎獎頒獎典禮！玉山社發行人魏淑貞獲頒特別貢獻獎

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)金鼎獎頒獎典禮今（3）日揭曉四大類「雜誌類」、「圖書類」、「政府出版品類」及「數位出版類」得獎名單。

文化部主辦「第46屆金鼎獎頒獎典禮」今（3）日在台北文創大樓登場，頒發「雜誌類」、「圖書類」、「政府出版品類」及「數位出版類」4大類、21個獎項。文化部表示，本屆金鼎獎共有1,279件作品報名，經激烈初審、複審及決審後，共30件作品獲獎，另有61件獲優良出版品推薦。特別貢獻獎則由長年致力建構台灣跨域、多元化知識體系的玉山社出版公司總編輯暨發行人魏淑貞獲得。

行政院長蘇貞昌特別出席頒發特別貢獻獎予玉山社出版公司總編輯暨發行人魏淑貞。蘇貞昌院長表示，「台灣之所以大家要集合起來堅持我們是一個國家、保護我們國家，其實就是保護自由，自由就是思想、言論、出版的自由」。過去政府打壓出版，現在政府尊敬、感謝並頒獎予出版業，這過程不是一天就能達成，而是許許多多像魏淑貞發行人一樣的出版人，在別人不敢出版、人家不看好、不賺錢的時代，逐步累積出版而來。期盼藉由多元的出版，讓所有台灣人認識自己及這片土地，進而更有自信的一起愛我們國家，「感謝出版讓我們可以活得很自由、豐富」。

魏淑貞發行人致詞時說「出版是一條漫長的路」，她回憶起自己1994年離開報社時，一度非常灰心，打算去賣蚵仔麵線，後來與朋友一起創辦玉山社，雖然面臨很多的挑戰，但是感謝將近30年來把書交給玉山社的作者，以及許多工作夥伴的支持，得以度過一次又一次的困難，繼續在出版的道路上努力。魏淑貞發行人也特別恭喜胡長松以台語小說獲獎，「在那個不一樣的年代，許多人在台灣文學、台語創作、歷史研究上不斷努力」，台灣是一個有希望的國家，希望大家共同愛護台灣，讓台灣更好。

文化部長李永得表示，出版產業歷經2年多的疫情衝擊，不僅沒有被擊倒，反而更專注於出版品質量的提升，令人感動。尤其今年5月的台北國際書展，雖然參展家數及參觀人數少於以往，但是出版業仍勇敢踏出一步，「走向復甦之路，我們會一起努力」。

李永得部長指出，金鼎獎除了鼓勵、肯定、致敬所有出版人，也期盼能提升得獎作品的知名度、銷售量，以及國際譯本的版權售出，近年獲金鼎獎的作品，如楊双子的《台灣漫遊錄》已出版日文版，近來更售出英文版權；甘耀明《成為真正的人》連獲國內外重要獎項；陳思宏《鬼地方》中文版已14刷，並售出9種語版。李永得強調，文化部未來在出版政策上，將「加強、加倍翻譯能量」；同時也將持續以出版作為重要IP，跨部會、跨領域的持續共同努力，讓好的出版品被國人及國際看見。

評審團總召集人向陽則說，「46屆金鼎，表彰著台灣的出版業走過46個年頭，越挫越奮，而且迭有佳績」。向陽說評審時其實很痛苦，因為每一本書都背負著出版社眾多人的心血、著作者的結晶，以及發行的壓力。這些評審的苦痛代表的是「出版業的兢兢業業，以及無盡的心血」。

文化部表示，今年金鼎獎為彰顯特別貢獻獎殊榮，特別增頒獎金15萬元，總獎金增為600萬元；此外，為推廣金鼎獎得獎作品，除結合博客來、誠品、金石堂、HyRead等各大網路書店、各地獨立書店及圖書館開闢得獎作品展售專區外，亦將陸續推出獲獎者專訪podcast、講座等，相關資訊請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook與YouTube。

頒獎典禮精華將於11月27日晚間6時於台視財經台錄影重播，邀請各地愛書人共享典禮的精彩與溫馨，並繼續支持台灣出版界。