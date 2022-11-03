籲請台灣行政院長蘇貞昌 重法治振吏情

2019年8月29日，我們公佈了一份歷經四個月嚴謹調查的報告:《蔡英文博士論文與証書的真偽》，從此掀開了蔡英文論文醜聞案的序幕。



當時由賀德芬教授特別選在立法院，正式向台灣社會揭發中華民國總統蔡英文女士有觸犯令人震驚的國際學術倫理詐欺之嫌，自1983年起即一直冒充擁有倫敦政經學院的法學博士學位，時間長達35年之久。這份調查報告綜合查證取材自英國校方與政府機構的文件，以結論方式毫不含糊地指出:蔡總統當年的學生身份至多是「已完成論文，但未通過論文口試」的博士侯選人而已。

我們是無黨無派的獨立學者，我們的調查與任何政黨毫無瓜連；我們的調查旨在追求真實、維護學術品質、以及揭發最高權力者的誠信問題。我們真誠地希望，藉由拆穿蔡總統一路詐騙的假面具，讓台灣社會可以體現公平正義，進而有助台灣的民主法治不斷深化、不斷向上提昇。



很遺憾，身為中華民國總統的蔡英文女士，為掩蓋違法犯紀的真象，不惜毀棄已初具規模的國家民主體制，藉端藉勢，踐踏法制。立即於三年前的9月4日對我們提起妨害名譽的刑事告訴，完全甩鍋司法機關成為其犯罪的共同體。更利用無邊無際，以絕對多數擺脫立法監督的行政高權，將其政大教職任命與升等相關檔案違法封存30年以上，讓蔡英文聲請政大教職的所謂「Law of Subsidies, Dumping and Market Safeguard」論文之文本，以及加註有【對國際貿易有很強的學術背景，特授與1.5個博士學位】的原始學位證書，在其有生之年得以避見天日，不被檢視。以致，行政官僚紛紛效尤，疫苗資訊、國寶毀損，等等，恐怕還有更多見不得人的禍國勾當，都在暗黑中進行。台灣，已成了空有民主形式下的獨裁國家。



當時，做為獨立媒體人的彭文正先生，本於媒體的專業與執著，持續不斷地積極報導這個世紀醜聞。結果， 在刑事告發我們10天後，果真也成了和我們一道的共同被告。



司法，不再是社會正義的最後防線，完全淪為統治者的工具！



2021年3月31日，在蔡英文興訟的5百多個日子後，台北地檢署檢察官黃偉，竟也能理解「憲法言論自由」的大義，對賀德芬和林環牆簽結不起訴處分，但仍不忘在不起訴書中，毫無根據地指控我們是以【不實資料撰寫誣衊蔡英文的調查報告】，埋下爾後繼續司法迫害的伏筆。對彭文正則以挾怨報復，為謀私利為由，單獨對其提起公訴。



這是機關算盡的司法佈局！一則，縮小打擊面，阻斷具有美國籍的林環牆教授擴大成為國際案件，因此，在唯一一次開庭審訊時，連通知都不通知；二則，規避刑法第311 條第二款，對於可受公評之事，而為適當評論之免責條款；三則，將之歸於私德之怨懟，就連所言為真實時都不能免責了。



將對國家最高權力者的批評，在大陪審團面前，都不得以【所言為真】 作為抗辯。甚至，越血淚的控訴，揭露越真實的醜陋，就獲得越嚴酷的毀謗罪刑，正是十六世紀，歐洲言論自由最黑暗的寫照。



欲加之罪， 何患無詞。對彭文正的追殺，於焉展開。



2021年11月19日，彭文正因疫情關係留滯美國，未能到庭，但既有律師代理，也曾請求以視訊應訊，卻未獲准。台北地方法院明知其人已出國，竟虛構彭文正有逃亡事實，惡意發佈通緝令，並限制其出國。其真實目的，路人皆知，就連美國AIT都釋出善意，協助彭家從此定居美國。只要流亡海外，了無歸期，即可拖延訴訟，最後吃案了之，以保全蔡英文安全下任。這是號稱民主的國家，司法史上絕無僅有的醜聞。



為防彭文正突然回國，啟動訴訟程序，這燙手山芋，實在左右為難。判有罪，以揣測內心思想來定罪，思想犯殭屍復活，難杜社會悠悠眾口；判無罪，豈不直接打臉蔡英文? 認定了蔡英文的誣告！剛好，彭文正護照到期，自己送上門來了。



2022年10月20日:彭文正聲請換發新護照，外交部駐舊金山辦事處迅速予以扣留、廢止、註銷、並不予核發新照。



這真正震驚了海內外的台灣人，人人自危。原來中華民國的國籍是恩賜的，隨時可能因言賈禍，以莫須有的罪名，由粗暴的行政官僚一紙違法違憲的通知，就能讓你頓成地球上爹不愛娘不疼的孤兒，被自己的母國給割棄了。



1948 年的聯合國人權宣言，縱使當年兵荒馬亂，台灣人從沒當真。但她所揭示的人的存活價值、基本的權利、和生存的條件，卻是永恆不移的共通善。台灣既稱是民主國家，獨裁時代的黑名單已成歷史上永遠的傷痕，如今豈能走上迴頭路，再行複製?



人權宣言第十三條:人人在一國境內有自由遷徙及遷居之權，人人有權離去任何國家，連其本國在內，並有歸返其本國之權利。



返家權是一切基本權利的基本！

不能回家，母國憲法上所保障的自由權、生存權、財產權、工作權、訴訟權、公民權。。。全都成了具文，打了水漂。

憲法23條還規定；以上各條列舉之自由權利，除為了防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。縱使留了太多空白授權給法律，不若美國憲法第一修正案不容許法律有絲毫越位的可能性，不准許立法機關咨意侵犯人民的基本權利。但就彭案而言，外交部所辯稱的依【護照條例】的依法行政，亦無論如何不符憲法23條的旨意。移民法只限制被通緝者不得出國，與吊銷護照又有何干? 故入人罪，陷人不義的手法昭然若揭，對台灣的民主成就，不論名義或實質，都造成了莫大的傷害。



這一切的禍端都源自於蔡英文為了隱藏自己詐欺竊國的罪刑，罔顧公權力應受節制及監督的民主根本，肆無忌憚地集權於一身 。三年前若能真誠面對質疑，想必還能獲得國人諒解，為大局計，相忍為安。不此之圖，竟倒行逆施，濫權以司法整肅異己，恫嚇選民，縱容貪官汙吏魚肉百姓，只求保全自己，終至會以台灣前途及人民福祉為祭品，而遺臭萬年。



亡羊補牢，猶時未晚。我們期待行政院蘇貞昌院長在任期內能重振乾綱，整飭吏治。就從彭案著手。

彭文正在美國有固定居所，每日定時出現在網路世界，完全沒有逃匿或隱藏的情事，就應依刑事訴訟法87條第三項立即撤銷通緝，發給自由進出的新護照。 依刑事訴訟法第269條規定，檢察官於第一審辯論終結前，發現有應不起訴或以不起訴為適當之情形者，得撤回起訴。 若不願撤回起訴，請迅速積極審理蔡英文控告彭文正案，平等對待雙方當事人，認真審查各項證據、證詞及證人。並以公開透明的方式，提供民眾參與知悉。 以落實憲法保障人民有要求公平、公開、快速的訴訟權利。 教育部及政大應立即公布蔡英文以「Law of Subsidies, Dumping and Market Safeguard」為名，用之聲請政大副教授教職的論文文本及所有審查資料，以昭公信。 國立圖書館應立即下架偽論文，名為Unfair Trade Practices and Safeguard Actions的黑皮書，以維護博士論文藏書的品質，並正視聽。 我們虔誠祈禱台灣向上提昇，不要向下沈淪。

請支持我們意見的朋友，共同連署。讓民意直接向執政者表達!