柯文哲拋總統政見：重建文官制度、增國防預算、務實外交

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長柯文哲８年任期將滿，或將角逐2024總統大選，日前柯文哲受訪提出總統政見，認為總統上台與6000位文官職務撤換掛勾，可謂共犯結構，理應改革；兩岸與國防議題則需務實以待，直批蔡政府戰略邏輯做的與喊的相互矛盾，應當檢討。

柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪指出，台灣採單一席次選舉，贏者全拿導致戰局殘酷、政黨廝殺不結盟，且總統換人連帶6000個文官職務撤換，包含部會首長、國營事業及其子公司，皆成為共犯結構，若他執政，將重建台灣文官制度。

柯文哲進一步指出，2000年後，文官制度的破壞是台灣政治最大問題，如今文官看臉色辦事；此外，自蔣經國十大建設後，台灣便缺乏基礎建設長期計劃。

至於外交、國防與兩岸議題，柯文哲認為務實以對，不能嘴上一套做一套。以募兵制為例，2019年他參訪美國國務院，得知若要募兵，國防預算要佔GDP3%以上才夠實施，政府喊出「抗中保台」就應當及早準備。

據行政院會宣佈，台灣2023年度國防預算達5863億元，為近年最高，佔GDP比率約為2.4％，2022年度國防預算則佔GDP2.3％。

關於中共不放棄武力犯台的企圖，柯文哲再度強調「務實」以對，兩原則不求戰、不畏戰，但要「備戰、能戰」，才能不畏戰。

柯文哲進一步指出，若要募兵，國防預算需要增加，軍事結構都需改變，減少陸軍，增加海軍、空軍比例，戰略則為「純粹嚇阻戰術」，嚇阻對方不敢開第一槍。

柯文哲直批蔡政府戰略邏輯不一，做的、喊的皆不同，互相矛盾，要當局好好閱讀前參謀總長李喜明《台灣的勝算》一書，檢討下國家戰略邏輯。