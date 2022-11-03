JR東日本大飯店台北 2022 ITF台北國際旅展即將展開

年底搶優惠! 2022ITF台北國際旅展11/4-11/7為期四天即將開跑，JR東日本大飯店台北於即日起至11月21日舉行線上旅展，今年祭出年度超值餐飲與住宿優惠，鉑麗安全日餐廳自助餐券買5送2、凱華樓中華料理推出雙人宮廷御膳及四人北京烤鴨套餐，此外還有HAYASE日本料理割烹懷石料理餐券及鐵板燒餐券、月台町下午茶券等。搶攻年底前優惠趁現在，都會客房一泊一食、一泊二食等住宿券買十送一，即日起至JR東日本大飯店台北官網可下單購買。

由日籍總主廚-芦浦隆二 主持的Brilliant鉑麗安全日餐廳，以多國美食料理為主要風格，提供各地異國風味與日本東北的經典料理。除了異國美食更提供多道經典台式料理、日式料理及及精緻美味的甜點、冰淇淋等。除了舒肥6小時後爐烤的英式牛排及海鮮百匯，12月份推出龍蝦一品料理，餐檯菜色還有威靈頓牛排、孜然羊排、橫手炒麵等多道經典菜色。趁著ITF台北國際旅展搶攻饕客優惠「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2,500元、單人券買5送2旅展價8,000元(原價1,480元+10%/每位)。一樓大廳酒吧PLATFORM月台町也推出平日雙人下午茶旅展價1,190元 (原價1,400元+10%)，每位可享用15道甜、鹹組合的點心及飲品，超級豐富。

資歷30多年獲得中華與歐洲廚藝金牌榮耀的主廚-楊德興主持的凱華樓中華料理一口氣推出適合闔家團圓、聚餐、尾牙的超值優惠券，「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元(原價3,960元+10%)、「中唐燒尾鴨合宴」四人套餐7,999元(原價9,999元+10%)，絕對超值。更別錯過旅展優惠期間推出早鳥優惠的凱華樓開運年菜，適合15-20人份的18公斤巨無霸佛跳牆所推出的聚寶盆福氣年菜組合優惠價17,888元(原價19,888元)、也有適合6人小家庭的闔家歡年菜組合早鳥優惠8,888元(原價9,999元)，或是嚐嚐鮮可訂購6人份的發財佛跳牆早鳥優惠2,580元(原價2,880)

HAYASE日本料理餐廳則由來自日本東北仙台大都會飯店的HAYASE餐廳料理長-郡司行雄來台駐點，餐廳以仙台早期城堡小鎮為主題設計，餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃枱、鐵板燒用餐區，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。此次推出割烹懷石料理午餐套餐兩客4,400元(原價4,960元+10%)及鐵板燒料理午餐套餐兩客5,600元(原價6,400元+10%)，搶優惠就趁現在。

住宿券部分更是優惠盡出，「都會客房一泊一食住宿券」優惠價3,600元、「都會客房一泊二食」住宿券5,900元，可享鉑麗安自助式晚餐，此外還有「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含兩客早餐及行政酒廊禮遇，優惠價5,600元，相約朋友、同事一起團購還享住宿券買十送一。

即日起至11月21日在JR東日本大飯店台北一樓大廳現場及官方網站線上旅展開賣，多重好康一起來搶購。JR東日本大飯店台北官網線上預購https://reurl.cc/O4d009 。