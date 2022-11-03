（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）《加拿大廣播公司新聞網》（CBC News）2日宣布，由於旗下一名記者的簽證申請始終沒有下文，不得不關閉北京分社，改派台北，在中國駐點已逾40年的CBC，成了最新出走的外國媒體。

綜合CBC、美聯社報導，總編輯芬隆（Brodie Fenlon）在部落格中指出，當其他國家歡迎記者、尊重新聞專業，真的沒必要守著一間空蕩蕩的辦公室。「我們也不想關閉北京據點，但莫可奈何。」

CBC法語電視台亞洲特派員勒布朗（Philippe Leblanc）的多次簽證申請，自2020年10月起至今未能核可，就連向中國駐加大使叢培武反映，都沒有正面回應。CBC認為，中方雖無戲劇化的驅逐行動或尖酸的言論，效果卻是一樣的，常駐記者就是無法取得簽證。CBC正在東亞物色新的據點，勒布朗將駐台2年。

駐華外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of China）1月發布的報告指出，中國新聞自由加速倒退，官員以COVID-19作為藉口，推遲新的記者簽證申請，拒絕受訪、不讓媒體前往報導。

加拿大是繼澳洲後，從此再無新聞媒體常駐中國的國家。至於加拿大的主要報紙《環球郵報》（Globe and Mail），其亞洲特派員則是駐點香港，因無法取得中國簽證。

此一發展也是加中關係惡化的最新例證。兩國自華為小公主孟晚舟軟禁事件後，齟齬漸生，中方甚至無端關押加國公民，有挾怨報復之嫌，直至去年9月才以「人質交換」方式落幕。延伸閱讀: 美中各退一步 華為小公主孟晚舟軟禁三年終獲釋

中國與美國也經歷了一番涉及媒體的以牙還牙事件，雙方各自對彼此的媒體祭出拒發簽證及驅逐記者手段，許多媒體不得不撤出中國，轉派台灣等保護新聞自由的亞洲國家。

簽證等到天荒地老 加拿大廣播公司新聞網撤出中國、改駐點台灣

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CBC駐北京辦公室門口（圖／美聯社）



CBC駐北京辦公室所處的大樓（圖／美聯社）