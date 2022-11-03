111全國高中五大類技藝競賽　近300全國最強頂尖職人新北隊授旗出征

111學年度全國高級中等學校學生五大類技藝競賽從 11月起至12月1日，比賽火熱、競爭激烈。教育局今（3） 日於三重商工舉行授旗典禮，新北隊各參賽選手將近300位， 秉持新北技藝競賽的專屬口號：「金手榮耀、新北閃耀」精神， 期待新北市師生勇奪佳績，為自己、學校及新北爭光。 新北市更加碼提供全國唯一首創獎勵金， 以實質回饋表達對付出心力指導老師及勇於面對挑戰選手的高度肯定 。

教育局長張明文指出，新北市重視技職教育及適性選擇，全國首創推 動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、 基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵， 補助學校多元資源，培養學生專業的知識與技能， 使學生能自我實現及自我肯定， 期待帶給新北市師生更多不一樣的夢想， 培養能發光發熱的世界技能人才。

張明文另表示，110學年度頒發近300萬獎勵金給75名技藝 、技能獲獎學生（人次）及103名指導老師（人次），比起109 學年度大幅成長。今(2022)年勞動部辦理第52屆全國技能競賽 ，新北計98位選手代表出賽（26位青少年組，72位青年組）， 抱回9金5銀11銅等計51獎佳績，更在12個青少年組職類競賽 中，贏得5個冠軍，金牌數為全國之冠。同時此時仍在進行第46屆 國際技能競賽中，新北三位小將皆獲獎，獲獎率100%， 其中最年輕國中新北高工資訊科葉家均更獲得銀牌殊榮。

此次五大類技藝競賽也期待新北頂尖職人們成績持續領先全國， 攻佔榜單所有版面，除加碼提供獎勵金外， 更預計規劃薦送獲得金手獎之師生赴國外產業研習，預計包含日本、 美國、澳洲等國。新北規劃最完善的金手培訓計畫， 培訓學生參與勞動部青少年及青年技能競賽、 教育部五大類技藝競賽等，到賽後加碼發放獎勵金， 更結合國際交流及培養專業英文等， 使其能夠培育百工百業頂尖人才，同時邁向國際， 成為未來世界級人才。

當日代表全市選手上台接受局長授旗為三重商工三年級吳豐軒同學， 是商業簡報職種選手。他表示， 很榮幸可以代表所有選手上台接受局長授旗， 尤其今年新北市是有史以來第一次承辦全國高中商業類技藝競賽， 希望所有選手都能在比賽中脫穎而出， 把最好的成績獎項帶回自己的學校， 期許所有選手們一起亮技在新北，共創佳績！

教育局表示，新北技職連續五年獲得教育部評比最高榮譽優等獎， 為全國第一，這有賴學校師生上下一心，爭取優秀表現，2019年起 推動4年4億「PRIME贏得未來技職人才」計畫，在「 專業技職」中規劃全國最完整的金手培訓計畫， 也是全國唯一提撥百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能 ，鼓勵學生發光發熱，具備國際競爭力， 在全國及國際舞臺上皆爭取佳績， 期許學生們都可以找到專屬自己的夢想未來。

第52屆全國技能競賽青年組，新北在行動應用開發、網頁技術、漆作裝潢、旅館接待4職種，獲得4金。另有2銀、6銅、4位第四名、3位第五名、11位佳作，表現優異。(新北市教育局資料照)

第52屆全國技能競賽青少年組，新北贏得5金、3銀、5銅、4位第四名、4位第五名。(新北市教育局資料照)

全國最強頂尖職人新北隊授旗出征大合影。(新北市教育局提供)

張明文局長與穀保家商選手合影。(新北市教育局提供)