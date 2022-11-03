淨零之路共前行　2023亞太永續博覽會徵展起跑

匯聚台灣和亞太地區政府和民間社會推動永續發展的成果， 驅動永續創新力量，台灣永續能源研究基金會(TAISE)11月2日宣 布啟動2023年亞太永續博覽會徵展， 邀請各產官學研機構踴躍參與，藉由會展平台與民眾溝通， 以提高社會能見度並發揮更大影響力。

2023年亞太永續博覽會由「台灣永續發展目標聯盟(A‧SDG s)」總策劃，台灣永續能源研究基金會(TAISE)執行，20 23年7月21-23日在臺北世貿一館舉行。 呼應國家發展委員會公布我國淨零排放路徑和策略，主題聚焦「Ro ad to Net Zero」，期待所有產官學研夥伴同場， 展現各自在實踐淨零之路上的努力軌跡， 同時尋求更多合作同行機會。

TAISE董事長簡又新大使回顧，2022年基金會首度舉辦亞太 永續行動博覽會，共有130個單位共襄盛舉，透過將近300個攤 位展示、9場高峰會和論壇、60位講者分享， 三天展期內吸引超過兩萬人次進場、獲得330則以上媒體報導， 顯見各界對「永續發展」和「ESG」的重視。

主辦單位彙整各參展單位的回饋，多數肯定藉由博覽會展， 不但可以直接與民眾溝通，有效傳達單位的永續理念， 更是跨單位之間難得的互動學習、甚至尋求合作的機會。 統計超過八成參展單位認同永續行動博覽會整體規劃和參展效益， 多數也都表達繼續參與博覽會的意願。回應各參展單位的熱情，20 23年亞太永續博覽會展區較2022年擴大一倍， 並將提供更多元攤位設計選擇。

TAISE說明，2023亞太永續博覽會延續2022年的基礎， 整體活動包括四大主軸：亞太永續展、亞太永續高峰會、 亞太永續論壇、以及亞太暨台灣永續行動獎。

其中亞太永續展預計區分七大展區：政策、城市、企業、教育、 生活、NGO和能源， 分別展現中央到地方政府和民間各機構推動永續政策和作為的努力成 果，並直接與參觀民眾互動。

至於亞太永續高峰會和論壇， 則將邀請國內外永續產官學研專家和單位，分別探討永續淨零、 永續城市發展、永續能源、永續經營創新、 技術與人才培育等不同主題，以深化全民永續發展素養， 同時搭建企業交流平台。

而彰顯各界實踐SDGs成果， 展覽期間也將頒發亞太暨台灣永續行動獎，表揚各界績優CSR和U SR創新作為、落實永續施政方案、以及各企業頂尖永續長， 以驅動企業創新能量並推升國際競爭力。

簡大使表示，基金會15年來一路推動永續發展觀念和行動， 聚焦氣候變遷、永續能源、企業永續、大學永續、 健康永續和聯合國永續發展目標(SDGs)推廣， 樂見愈來愈多企業、學校、NGO和政府機關積極從本業核心出發， 不僅在自身領域落實永續作為，更發揮正面影響力， 帶動整體社會永續發展前進。 期盼所有致力淨零永續的產官學研單位都能踴躍參與博覽會， 相互對話激盪，一起將臺灣永續行動推展至社會更多角落， 進而登上世界舞台。

2023亞太永續博覽會即日起開放各參展單位報名， 主辦單位提醒，2023年2月底前報名可享早鳥優惠價， 愈早報名還可及早選位。相關展覽資訊和論壇合作事宜， 可洽台灣永續能源研究基金會會展中心。

照片由台灣永續能源研究基金會提供

照片由台灣永續能源研究基金會提供

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