（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）動畫迷引頸企盼多時，「吉卜力公園」（Ghibli Park）1日終於在愛知縣開幕了！園中呈現了多部經典宮崎駿電影的場景，讓訪客化身動畫主角，來一場沉浸式體驗。

綜合CNN、衛報報導，吉卜力公園由吉卜力工作室（Studio Ghibli）與地方媒體中日新聞社（Chunichi Shimbun）共同營運，坐落在愛知縣「愛．地球博紀念公園」（Aichi Earth Expo Memorial Park），位於東京西方250公里，從京都或大阪搭火車，約50分鐘車程。

吉卜力公園占地17.5英畝，五大園區共重現了《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《龍貓》、《魔法公主》、《魔女宅急便》、《心之谷》等知名動畫的場景與道具，目前三區已開放。置身其中，猶如走入電影，真人尺寸的湯婆婆、無臉男等人物近距離現身，吉卜力影迷絕對尖叫。

第一階段開放的為龍貓之森園區、青春之丘園區、吉卜力大倉庫園區。至於妖怪之鄉園區與魔女之谷園區，預計於2023年開放。園區中還會有小型電影院，播放吉卜力工作室出品的短片。

與一般主題樂園不同的是，吉卜力公園沒有雲霄飛車、驚心動魄的遊樂設施，標榜要讓訪客「漫步其中、感受微風、探索驚奇」，與自然和諧相處，正如宮崎駿在電影中每每欲傳達的環境理念。

目前只能在日本購票，預約入園，每個園區的門票從1,000元日幣（新台幣218元）至2,500元日幣不等。園方預計開放後，每年可吸引180萬遊客前來，帶來480億日圓的收益。

宮崎駿迷看過來！日本吉卜力公園開幕 湯婆婆、無臉男本尊現身



無臉男真身（圖／吉卜力公園網站）



吉卜力公園滿滿綠意（圖／吉卜力公園網站）

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