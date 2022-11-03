Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

WHO示警：猴痘疫情仍列為最高警戒層級

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/03 15:36
圖為因猴痘而引起的皮膚病灶。（圖／美聯社）

圖為因猴痘而引起的皮膚病灶。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）世界衛生組織WHO於周二宣布，儘管全球在猴痘防疫方面已有新進展，但疫情仍是「國際公共衛生緊急事件」，談降低警戒層級仍言之過早。

WHO表示，緊急委員會成員在10月20日召開會議，針對自今年5月起蔓延全球的猴痘疫情進行討論，專家認為，雖然近幾個月來在防疫和治療上已有新進展，但猴痘疫情仍處於最高警戒層級。

WHO於7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義（PHEIC），意味著各國必須採取進一步因應措施、投入更多資源以防止疫情擴散。

在2022年4月以前，猴痘的主要疫區在西非、中非等地，但自5月6日英國出現首例通報確診後，疫情迅速在全球擴散。根據WHO統計，截至今已在109個國家現蹤，總通報病例為77000多例，共造成36人死亡。

猴痘的傳染途徑主要是囓齒類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見，但5月起爆發的疫情，這些患者幾乎都有男男性行為。發病後症狀多半輕微，如發燒、肌肉痠痛、發冷、疲倦與紅疹起疱等，但一旦染疫，感染例長達數周，但皮膚病灶是相當痛苦的折磨。

今年這波猴痘疫情爆發初期，重災區落在歐洲和北美，但自7月達到高峰後，疫情持續下降，與前一周相比，全球新增病例數下降41%，但WHO緊急委員會成員強調，仍不能輕忽疫情。

WHO緊急委員會成員說明，猴痘疫情仍在部分地區持續蔓延，尤其許多資源不足的國家因缺乏診斷、抗病毒藥物和疫苗的情況下，無法有效控制疫情，若病毒無法在這些高風險族群中得到良好控制的話，仍會在全球散播。

WHO示警：猴痘疫情仍列為最高警戒層級
猴痘
世界衛生組織
WHO

相關新聞

日本不承認高端疫苗 高端宣布10/28起供赴日民眾PCR檢驗服務
日本不承認高端疫苗 高端宣布10/28起供赴日民眾PCR檢驗服務
2022/10/24 20:31
Omicron亞型變異株超過300種　WHO：降低警戒層級言之過早
Omicron亞型變異株超過300種　WHO：降低警戒層級言之過早
2022/10/20 10:20
【境外移入】台灣公布第四例猴痘確診個案！ 8名接觸者無需接種疫苗
【境外移入】台灣公布第四例猴痘確診個案！ 8名接觸者無需接種疫苗
2022/10/09 21:08
【32家合約醫院名單】台灣邊境穩健開放　疾管署建議: 出國前先諮詢旅遊醫學門診
【32家合約醫院名單】台灣邊境穩健開放　疾管署建議: 出國前先諮詢旅遊醫學門診
2022/10/09 17:00
WHO：甘比亞66童疑因印度止咳糖漿而死亡　台灣食藥署清查４款藥品未核准進口
WHO：甘比亞66童疑因印度止咳糖漿而死亡　台灣食藥署清查４款藥品未核准進口
2022/10/06 20:54

更新時間 : 2022-11-03 16:02 GMT+08:00

最受歡迎

美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942