（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織WHO於周二宣布，儘管全球在猴痘防疫方面已有新進展，但疫情仍是「國際公共衛生緊急事件」，談降低警戒層級仍言之過早。

WHO表示，緊急委員會成員在10月20日召開會議，針對自今年5月起蔓延全球的猴痘疫情進行討論，專家認為，雖然近幾個月來在防疫和治療上已有新進展，但猴痘疫情仍處於最高警戒層級。

WHO於7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義（PHEIC），意味著各國必須採取進一步因應措施、投入更多資源以防止疫情擴散。

在2022年4月以前，猴痘的主要疫區在西非、中非等地，但自5月6日英國出現首例通報確診後，疫情迅速在全球擴散。根據WHO統計，截至今已在109個國家現蹤，總通報病例為77000多例，共造成36人死亡。

猴痘的傳染途徑主要是囓齒類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見，但5月起爆發的疫情，這些患者幾乎都有男男性行為。發病後症狀多半輕微，如發燒、肌肉痠痛、發冷、疲倦與紅疹起疱等，但一旦染疫，感染例長達數周，但皮膚病灶是相當痛苦的折磨。

今年這波猴痘疫情爆發初期，重災區落在歐洲和北美，但自7月達到高峰後，疫情持續下降，與前一周相比，全球新增病例數下降41%，但WHO緊急委員會成員強調，仍不能輕忽疫情。

WHO緊急委員會成員說明，猴痘疫情仍在部分地區持續蔓延，尤其許多資源不足的國家因缺乏診斷、抗病毒藥物和疫苗的情況下，無法有效控制疫情，若病毒無法在這些高風險族群中得到良好控制的話，仍會在全球散播。

WHO示警：猴痘疫情仍列為最高警戒層級