Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

賴清德談台海　重申「四個堅持」、延續蔡路線

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/03 15:33
副總統賴清德3日結束帛琉訪問3天2夜行程。

賴清德出訪帛琉 與隨行媒體團茶敘（2）

副總統賴清德3日結束帛琉訪問3天2夜行程。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）副總統賴清德今（3）日結束帛琉行，在談及台灣與台海議題時，重申總統蔡英文的「四個堅持」，並指出美、中、台對於「台獨」的解讀各自不同，台灣不屬於中國乃是台灣社會共識，自己「務實台獨工作者路線」也不存在微調路線的問題。

中央社報導，賴清德1日前往帛琉進行為期3日的訪問，期間皆以「中華民國台灣」 稱呼我國，被媒體問及是否未來兩岸路線皆會延續蔡路線，並維持現狀。對此賴清德回應「當然是如此」，並稱蔡經歷６年努力，以「中華民國台灣」對內凝聚社會認同，對外獲國際社會肯定，因此應該在此路徑上繼續努力。

賴清德也重申蔡於去年國慶提出的「四個堅持」，獲朝野認同，他強調，「中華民國當然是我國的國名，中華民國台灣也是對我們國家的稱呼，國際社會也可以對我國稱呼為中華民國台灣」。

媒體提問，曾自詡為務實台獨工作者的賴清德，現在延續蔡路線，是否表示對過去的路線進行微調。對此，賴清德以闡述「台獨」出發，他表示首先應當瞭解「台獨」的現代意義，經過日治時期、民國政府，百年來「台獨」或「台灣獨立」於當下已發展成指涉「台灣不屬於中國的一部分」，這是台灣社會的共識。

賴清德表示，然則台、美、中、對台獨定義皆不同，美國認為是「進行法定的程序」，中國則是認為不贊成統一即為台獨，他強調，蔡的四個堅持意義就此處，即捍衛台灣主權、維護台灣民主現狀。

賴清德表示，蔡英文是中華民國的總統，亦是民進黨籍總統，她任內所提主張，台灣社會基本無反對意見，自然成為重要路線走下去，所以沒有微調務實台獨工作者路線的問題。
賴清德
帛琉
台海問題
台海議題
四個堅持
蔡英文路線
蔡路線
中華民國台灣

相關新聞

賴清德帛琉駕船遊湖、手釣　台帛11月16日恢復直航
賴清德帛琉駕船遊湖、手釣　台帛11月16日恢復直航
2022/11/02 18:01
【帛旅專案】台灣副總統賴清德出席帛琉國會歡迎會 感謝堅定挺台
【帛旅專案】台灣副總統賴清德出席帛琉國會歡迎會 感謝堅定挺台
2022/11/01 20:31
美國多位高層重申台海和平穩定　外交部：將持續強化自我防衛能力
美國多位高層重申台海和平穩定　外交部：將持續強化自我防衛能力
2022/10/27 14:15
縮短統一時刻表 布林肯：北京決定不接受台海現狀、將加強施壓
縮短統一時刻表 布林肯：北京決定不接受台海現狀、將加強施壓
2022/10/27 10:05
台灣副總統賴清德11月出訪促觀光 帛琉總統親自導覽景點
台灣副總統賴清德11月出訪促觀光 帛琉總統親自導覽景點
2022/10/24 20:11

更新時間 : 2022-11-03 16:02 GMT+08:00

最受歡迎

美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942