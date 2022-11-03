賴清德談台海　重申「四個堅持」、延續蔡路線

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德今（3）日結束帛琉行，在談及台灣與台海議題時，重申總統蔡英文的「四個堅持」，並指出美、中、台對於「台獨」的解讀各自不同，台灣不屬於中國乃是台灣社會共識，自己「務實台獨工作者路線」也不存在微調路線的問題。

中央社報導，賴清德1日前往帛琉進行為期3日的訪問，期間皆以「中華民國台灣」 稱呼我國，被媒體問及是否未來兩岸路線皆會延續蔡路線，並維持現狀。對此賴清德回應「當然是如此」，並稱蔡經歷６年努力，以「中華民國台灣」對內凝聚社會認同，對外獲國際社會肯定，因此應該在此路徑上繼續努力。

賴清德也重申蔡於去年國慶提出的「四個堅持」，獲朝野認同，他強調，「中華民國當然是我國的國名，中華民國台灣也是對我們國家的稱呼，國際社會也可以對我國稱呼為中華民國台灣」。

媒體提問，曾自詡為務實台獨工作者的賴清德，現在延續蔡路線，是否表示對過去的路線進行微調。對此，賴清德以闡述「台獨」出發，他表示首先應當瞭解「台獨」的現代意義，經過日治時期、民國政府，百年來「台獨」或「台灣獨立」於當下已發展成指涉「台灣不屬於中國的一部分」，這是台灣社會的共識。

賴清德表示，然則台、美、中、對台獨定義皆不同，美國認為是「進行法定的程序」，中國則是認為不贊成統一即為台獨，他強調，蔡的四個堅持意義就此處，即捍衛台灣主權、維護台灣民主現狀。

賴清德表示，蔡英文是中華民國的總統，亦是民進黨籍總統，她任內所提主張，台灣社會基本無反對意見，自然成為重要路線走下去，所以沒有微調務實台獨工作者路線的問題。