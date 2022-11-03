11/3台灣本土29,922例／死亡81例　1歲女嬰MIS-C　確診168天現症狀　創間隔最久紀錄

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增29,977例COVID-19確定病例，分別為29,922例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增81例死亡。



指揮中心表示，今日新增之29,922例本土病例，為13,552例男性、16,351例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布最多仍以六都最多，依序為新北市(5,084例)，臺中市(4,005例)，高雄市(3,970例)，桃園市(3,016例)，臺北市(2,764例)，臺南市(2,749例)。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增2例兒童重症，皆為MIS-C個案，其中一例為1歲女嬰，接種一劑疫苗、無慢性病。5月13日曾確診，相隔24周，約168天在10月28日出現高燒、全身皮疹、嘔吐等症狀，10月30日至急診，經檢查有喉嚨紅腫、草莓舌、凝血功能異常、發炎指數升高等情形，疑似MIS-C住院收治加護病房，經心臟超音波顯示冠狀動脈異常，判定為MIS-C。個案目前仍在加護病房治療，所幸病情穩定。

羅一鈞說，該女嬰也創下確診到出現MIS-C症狀間隔最久的紀錄，相當罕見的情形，一般都是6周內發生，因此當小孩出現疑似症狀時，家長和醫師都別輕忽。

另一例MIS-C個案為10歲男童、未接種疫苗、無慢性病。9月6日曾確診，10月20日起陸續出現發燒、頭痛、腹痛、胸痛等症狀，10月25日因腹痛加劇、腹瀉、紅眼、四肢冰冷、呼吸困難至急診，檢查有血壓偏低、凝血功能異常、發炎指數升高等情形，懷疑MIS-C合併休克收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況改善。10月27日轉一般病房，並於30日出院。

目前12歲以下兒童累計重症數為261例，其中171例為MIS-C。



指揮中心指出，今日新增81例本土病例死亡個案，為43例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、79例具慢性病史、49例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月15日至10月31日，死亡日期介於5月31日至10月31日。





指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為28例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國、韓國、泰國、香港、日本(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月3日至11月1日。



指揮中心統計，截至目前 國內累計7,810,077例確診，分別為36,533例境外移入、7,773,490例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,010例COVID-19死亡病例，其中12,993例本土，另17例為境外移入。

11/3台灣本土29,922例／死亡81例 1歲女嬰MIS-C 確診158天現症狀 創最久紀錄