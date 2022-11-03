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民進黨桃園市長選舉告急？民意基金會民調：逾5成支持政黨輪替

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/03 13:55
台南市長黃偉哲（左2）2022年11月2日下午北上陪同民進黨桃園 市長參選人鄭運鵬（右2）進行吃播，並送上象徵 「會贏」的下營醬油、好事會...

台南市長黃偉哲（左2）2022年11月2日下午北上陪同民進黨桃園 市長參選人鄭運鵬（右2）進行吃播，並送上象徵 「會贏」的下營醬油、好事會... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨已在桃園執政8年，台灣民意基金今（3）日公布了年底桃園市長選舉民調，有逾半選民贊成應該換人換黨做做看，然而現任市長鄭文燦的施政表現其實高達7成選民肯定，基金會董事長游盈隆認為，這發展頗令人玩味。

針對「民進黨在桃園市執政已經 8 年，應該換人換黨做做看」此一問題，非常贊成27.5%，還算贊成23.6%，16.6%不太贊成，13.8%一點也不贊成，12.1%沒意見，6.4%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，桃園選民5成1贊成應該換檔做做看的說法，3成反對。游盈隆指出，從年齡看，每一個年齡層都湧現一面倒贊成政黨輪替的聲音。從教育背景看，除初中/國中教育程度選民贊成與反對各半外，其他教育程度選民都一面倒，贊成要政黨輪替。

若從行政區角度來看，除了大園、龜山、觀音三區多數人反對這次要政黨輪替外，其他十區包括桃園、中壢、平鎮、八德等都出現一面倒贊成的聲音。

游盈隆認為，這結果傳達了一個重要且微妙的訊息，那就是，當近7成桃園選民肯定現任市長鄭文燦的施政表現時，卻有過半數桃園選民樂見政黨輪替的出現。這是否意味過半數選民已經有迎接國民黨重返執政的心理傾向？類似 1998 年台北經驗的重現？值得觀察。（註：當年民進黨台北市長陳水扁施政滿意度高達8成，卻敗給了國民黨馬英九。）

本次問券執行期間為10月29至30日，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1,081人，市話758份，手機323 份。抽樣誤差在95%信心水準下，約正負 3 個百分點。

民進黨桃園市長選舉告急？民意基金會民調：逾5成支持政黨輪替
2022年11月3日公布桃園市長選情民調（圖/民意基金會)
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更新時間 : 2022-11-03 14:31 GMT+08:00

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