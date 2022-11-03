Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

「奧斯陸自由論壇」今登場 游錫堃籲維護民主、捍衛人權

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/03 11:36
立法院長游錫堃（右5）2日下午接見美國人權 基金會（Human Rights Foundation）會長布斯塔尼 （Celine Assa...

游錫堃接見外賓 民眾黨立委吳欣盈與會

立法院長游錫堃（右5）2日下午接見美國人權 基金會（Human Rights Foundation）會長布斯塔尼 （Celine Assa... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」今（3）日於台灣登場，立法院長游錫堃2日接見美國人權基金會（Human Rights Foundation）會長布斯塔尼（Céline Assaf Boustani）一行時呼籲，共同維護民主、捍衛人權。布斯塔尼則盼透過舉辦論壇，讓台灣與全世界接軌，也讓台灣人知道，台灣人並不孤單。

中央社報導，布斯塔尼與「奧斯陸自由論壇」的講者和人權運動者昨日前往立法院拜會游錫堃時，感謝台灣為人權所做的貢獻，她表示，非常高興來到台灣認識新朋友，共享價值、捍衛民主，更加深化自由，也肯定台灣在維護這些價值的努力。

布斯塔尼也指出，3日是「奧斯陸自由論壇」第3次在台灣舉辦，將在全世界直播，透過舉辦論壇，希望讓台灣與全世界接軌，也讓台灣人知道，台灣人並不孤單。她也期望，推動台灣的社會團結，持續使台灣成為自由人權之都。

游錫堃致詞時表示，「奧斯陸自由論壇」第3次在台灣舉辦，訪賓應邀演講分享親身對抗極權專制、爭取自由民主的經驗，可謂「覺醒文化」（woke culture）的代表性人物，他相信大家一定能為參與論壇的聽眾帶來重大的啓發。

他指出，近年來，世界的民主版圖不斷萎縮，香港、新疆、緬甸、阿富汗的自由民主面臨巨大挑戰；全球約有半數人口生活在極權專制下，讓大家非常憂心。中國專制愈盛的情形，也令人憂心將開啟戰端。

游錫堃表示，台灣曾經經歷過數百年的被殖民統治，在追求民主自由的道路上，走得異常的艱辛，所以非常關心國際民主人權的發展，對於全世界各地發生的人權議題，立法院也經常付諸行動，表達關切的態度。

另外，游錫堃也提及，台灣雖然不是聯合國會員國，但聯合國9大人權公約的其中5部，台灣是以制定施行法的方式國內法化。台灣是一個崇尚自由、民主、人權與法治的國家，非常珍惜今日自由民主的生活方式，也非常在乎全世界人類的自由民主、和平共榮。

游錫堃呼籲，人權是相同的語言，共同追求的普世價值，共同維護民主、捍衛人權，期盼國際民主同盟國也能更加密切合作，共同為全球和平穩定發展而努力。
奧斯陸自由論壇
人權
自由
民主
游錫堃
美國人權基金會
布斯塔尼

相關新聞

丹麥總理挺過國會大選 左傾集團獲勝溫和黨躍升第三勢力
丹麥總理挺過國會大選 左傾集團獲勝溫和黨躍升第三勢力
2022/11/02 16:20
美英法50國簽署聲明　譴責中國侵犯人權
美英法50國簽署聲明　譴責中國侵犯人權
2022/11/01 17:16
港媒立場新聞涉發布煽動刊物案開審 預審20天
港媒立場新聞涉發布煽動刊物案開審 預審20天
2022/10/31 14:54
台灣二次民主運動連線台南誓師　蘇煥智、游盈隆、蘇偉碩為許忠信撐腰
台灣二次民主運動連線台南誓師　蘇煥智、游盈隆、蘇偉碩為許忠信撐腰
2022/10/30 19:36
肯伊威斯特失控行徑連環爆！各大品牌急切割 近10年合作Yeezy也掰了
肯伊威斯特失控行徑連環爆！各大品牌急切割 近10年合作Yeezy也掰了
2022/10/27 19:11

更新時間 : 2022-11-03 12:59 GMT+08:00

最受歡迎

美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
台灣國旗高掛！「匿名者」突襲中國官網　報復維基百科編輯戰
台灣國旗高掛！「匿名者」突襲中國官網　報復維基百科編輯戰