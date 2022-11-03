「奧斯陸自由論壇」今登場 游錫堃籲維護民主、捍衛人權

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」今（3）日於台灣登場，立法院長游錫堃2日接見美國人權基金會（Human Rights Foundation）會長布斯塔尼（Céline Assaf Boustani）一行時呼籲，共同維護民主、捍衛人權。布斯塔尼則盼透過舉辦論壇，讓台灣與全世界接軌，也讓台灣人知道，台灣人並不孤單。

中央社報導，布斯塔尼與「奧斯陸自由論壇」的講者和人權運動者昨日前往立法院拜會游錫堃時，感謝台灣為人權所做的貢獻，她表示，非常高興來到台灣認識新朋友，共享價值、捍衛民主，更加深化自由，也肯定台灣在維護這些價值的努力。

布斯塔尼也指出，3日是「奧斯陸自由論壇」第3次在台灣舉辦，將在全世界直播，透過舉辦論壇，希望讓台灣與全世界接軌，也讓台灣人知道，台灣人並不孤單。她也期望，推動台灣的社會團結，持續使台灣成為自由人權之都。

游錫堃致詞時表示，「奧斯陸自由論壇」第3次在台灣舉辦，訪賓應邀演講分享親身對抗極權專制、爭取自由民主的經驗，可謂「覺醒文化」（woke culture）的代表性人物，他相信大家一定能為參與論壇的聽眾帶來重大的啓發。

他指出，近年來，世界的民主版圖不斷萎縮，香港、新疆、緬甸、阿富汗的自由民主面臨巨大挑戰；全球約有半數人口生活在極權專制下，讓大家非常憂心。中國專制愈盛的情形，也令人憂心將開啟戰端。

游錫堃表示，台灣曾經經歷過數百年的被殖民統治，在追求民主自由的道路上，走得異常的艱辛，所以非常關心國際民主人權的發展，對於全世界各地發生的人權議題，立法院也經常付諸行動，表達關切的態度。

另外，游錫堃也提及，台灣雖然不是聯合國會員國，但聯合國9大人權公約的其中5部，台灣是以制定施行法的方式國內法化。台灣是一個崇尚自由、民主、人權與法治的國家，非常珍惜今日自由民主的生活方式，也非常在乎全世界人類的自由民主、和平共榮。

游錫堃呼籲，人權是相同的語言，共同追求的普世價值，共同維護民主、捍衛人權，期盼國際民主同盟國也能更加密切合作，共同為全球和平穩定發展而努力。