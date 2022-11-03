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新冠、流感、RSV三疫襲美 　加州、北卡羅萊納州傳出首例兒童死於流感併發症

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/03 10:49
新冠肺炎、流感和呼吸道融合病毒（RSV）三疫大爆發，全美疫情陷入膠著。(圖/pixabay)

新冠肺炎、流感和呼吸道融合病毒（RSV）三疫大爆發，全美疫情陷入膠著。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）新冠肺炎、流感和呼吸道融合病毒（RSV）三疫大爆發，全美疫情陷入膠著，加州和北卡羅萊納州本周更接連傳出噩耗，有兒童不幸死於流感併發症。

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WRAL-TVABC News 4The News & Observer 報導，加州和北卡羅萊納州衛生及公共服務部分別於周一和周三證實，州內出現今年首例兒童死於流感併發症，尤其北卡的個案更是自2020年來首例。不過基於隱私，衛生單位並未公布個案的年齡、性別等其他資料。

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球近3年，今年起各國陸續宣布與病毒共存，開始鬆綁邊境管制、解除口罩禁令等防疫措施後，這些年未造成大流行的傳染病全部捲土重來，包含流感、RSV、腸病毒、腺病毒和副流感等。

隨著冬季到來，新冠肺炎疫情未歇，又進入流感、RSV的好發期，美國數州多間醫院被「三疫」患者擠得水洩不通。根據加州衛生單位上週統計，全州共有超過1800例流感病例，其中有近100人住院治療。

北卡的流感和RSV病例數也比前幾年的同期增加許多。根據北卡大學醫療集團統計，上周光在教堂山的大學附設醫院就有210例流感通報病例，比前一周多一倍。RSV總病例數也增加至244例，其中三分之二為兒童。杜克大學醫學中心在10月最後一周收治了155例流感患者，但前一周僅有31例。

與此同時，大型醫院園區WakeMed在10月最後一周共有656例流感病例，與前一周相比暴增300%；另新增157例RSV個案。

公衛專家警告，雖然大多數新冠肺炎、流感、RSV病例可能只有輕微症狀，但當「三疫」同時侵襲可能使數百萬人生病，導致醫院難以負荷。因此呼籲大眾盡快接種疫苗，尤其是高風險族群，雖然新冠、流感疫苗雖無法百分之百預防感染，但仍能降低重症及死亡風險

專家提醒，面對數種傳染病同時夾擊，已可以預料今年冬天將會非常艱難，提醒符合資格的民眾盡快接種疫苗外，也建立良好個人衛生習慣，包含常用肥皂和水洗手，打噴嚏和咳嗽時用衛生紙遮掩，生病、發燒時在家休養，以避免將病毒擴散出去。

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