北韓3日再射飛彈日本疏散民眾 　岸田：一枚疑為洲際導彈

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）北韓昨（２）日發射至少23枚導彈，震驚國際社會，今（3）日上午又發射至少三導彈，日本首相岸田文雄指出，其中一枚可能為洲際彈道飛彈（ICBM）。

綜合共同社今早快訊，日本全國瞬時警報系統（J-ALERT）於今日上午8時（台北時間7時）發布快訊稱，北韓發射導彈，可能行經日本上空並落入太平洋，日本當局針對宫城縣、山形縣、新潟縣發布疏散警報，呼籲民眾在建築內或地下場所避難，火車也宣布停駛，目前上述地區並未收到任何損害報告。

日本防衛省於上午9點更新說明，表示今早的飛彈並未飛越日本上空，日本首相岸田文雄隨後也在官邸向媒體表示，那兩枚飛彈其中一枚可能是洲際彈道導彈（ICBM）。他強調，北韓發射飛彈的行徑「令人憤怒並絕對不可容忍」。

美聯社報導，北韓近來進行一系列武器試驗，包括昨日發射至少23枚導彈，這是平壤有史以來單日發射導彈最多的一次。今日北韓又再度進行飛彈試射，據南韓參謀首長聯席會議指出，北韓於上午7時40分左右自首都平壤附近，發射一枚疑為ICBM的導彈，之後從附近的價川市（Kaechon ）發射兩枚短程導彈，朝向東部水域。

報導指出，作為回應，韓國也在相同邊境地區發射導彈。儘管韓方並未公布關於北韓所射導彈的更多細節，但長程導彈可能以高角度發射，以免波及鄰國；日本防衛大臣濱田靖一則表示，其中一枚飛彈飛行高度達2000公里，飛行距離約750公里。

北韓此番大動作試射導彈，意在抗議美國與南韓在10月31日至11月4日期間所舉行的大規模聯合軍演「警戒風暴」。此軍演雙方出動240架戰機共1600架次進行24小時聯合操演，北韓深感威脅並將之視為潛在入侵演習，於1日要求美國與南韓停止演習挑釁，並放話要使用核武讓美國與韓國「付出史上最慘痛的代價」。

2017年北韓終止飛彈試射，不料自今年起，北韓看似耐心用盡、蠢蠢欲動，更利用俄烏戰爭國際分心之際，推動一系列武器發展與軍力展演，包括五年來首次展示ICBM、並為恢復核試做準備。

美國與南韓官員預估，北韓可能將在未來數周內玩更大，進行五年來首個核試爆。