南台灣新地標！絕美純白內惟藝術中心　蔬食新飲食概念店進駐

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)高雄文化新地標「內惟藝術中心」鄰近全台最美輕軌段「龍貓隧道」僅一分鐘，自即日起啟動第二階段試營運，現可於線上報名參觀。

繼高美館、兒童美術館後，美術館藝術生態園區內的第三個館所，高雄專業文化機構轄下三館（高美館、高史博及電影館）共構，「內惟藝術中心」由知名建築師劉培森親手設計，融入自然景觀、擁抱社區的綠色建築，也在日前榮獲台灣年度建設的最高獎項「2022國家卓越建設獎—最佳規劃設計類」殊榮並被推薦角逐「全球卓越建設獎」。

面積約833坪，「內惟藝術中心」策展上跳脫傳統殿堂式的美術館展示思維，結合主題性影展規劃，並提供生活設計選品、輕食餐廳café等服務，面向的內惟社區，舊名「內圍」從早期便是高雄平原的重要傳統聚落，也曾是早期平埔族－馬卡道族的生活場域，到了日治時期，內圍改稱內惟，亦因地形優勢而有了水泥、鋼鐵等產業發展，締造許多台灣歷史上的第一。



可搭乘輕軌前往內惟藝術中心。（圖／高美館）



「SO_UP」打造蔬食新飲食概念店。（圖／高美館）

高美館新聞稿指出，充滿豐沛人文的內惟，過去因馬卡道路以西鐵路縱貫線百年阻隔，為了弭平新舊街區藩籬，市府團隊全力整合鐵路綠園道、輕軌捷運環狀系統建設，再加上副市長史哲帶領文化局團隊精心規劃的「內惟藝術中心」軟硬體，可望成為縫合內惟社區的介質，帶動全新發展契機。

「內惟藝術中心」第二波試營運開放將採線上實名預約制，自即日起民眾可分流入館參觀，開放時間為上午11時至晚間9時，凡預約民眾皆可享場館導覽服務，以及藝術中心內餐廳「SO_UP」與「Akau Coffee」餐點優惠折扣；試營運期間預約系統將保留半數名額予內惟人，凡有內惟居民身分者預約即享專屬好康加碼贈內惟藝術中心影廳電影兌換券一張（價值$260）。