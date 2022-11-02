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恭喜！雞排妹甜嫁日本小兒科醫生曬鑽戒　心繫11/26回台灣投票

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/02 20:25
鄭家純近日推出寫真集，愛情事業兩得意。（圖擷取自鄭家純臉書）

鄭家純近日推出寫真集，愛情事業兩得意。（圖擷取自鄭家純臉書）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)鄭家純（雞排妹）今(2)宣布登記結婚！另一伴為大她3歲的日本小兒科醫生男友AKIRA，喜訊也獲總統蔡英文也祝賀。

綜合媒體報導，鄭家純與AKIRA自2018交往，疫情遠距離期間分手，直到近期兩人同遊新加坡AKIRA浪漫求婚讓她點頭，目前剛在東京辦完手續晉升人妻，強調不是帶球嫁人。

鄭家純去年曾在節目《單身行不行》分享，自己人生中遇過一位能讓她退讓、犧牲，願意付出所有一切的「完美男子」，坦言對方甚至好到她沒有自信能夠再遇到這麼棒的男性，並形容他「就是一道光」。

鄭家純透露，因為疫情關係，兩人無法見面也比較少聯絡，不過仍透過網路，關心對方的近況，而當時男方也直言「沒有要找新的對象」，甚至還向媽媽誇口「如果我這輩子沒有辦法讓Ili（鄭家純）幸福的話，那我也沒有辦法讓任何人幸福」。

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鄭家純近日推出寫真集，愛情事業兩得意。（圖／千巡影世提供）

鄭家純寫真書也於近日上市，貼心的她擔心露點照會讓AKIRA在意，沒想到AKIRA覺得照片很美更溫暖表示，「如果妳覺得困擾，我會很心疼。」兩人日前到新加坡旅遊，AKIRA拿出0.7克拉鑽戒下跪求婚，成功娶回美嬌娘。

鄭家純於臉書分享喜訊，總統蔡英文留言祝賀，「真的為你感到開心，祝福你新婚愉快、幸福。也謝謝你，為了參加社群之夜還因此改了機票。」發布最新貼文澄清誤會，「入籍」的意思是結婚登記，她還是拿台灣護照，11月26日會回台投票。

恭喜！雞排妹甜嫁日本小兒科醫生曬鑽戒　心繫11/26回台灣投票
鄭家純
AKIRA
蔡英文
九合一大選

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更新時間 : 2022-11-02 21:43 GMT+08:00

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