賴清德帛琉駕船遊湖、手釣　台帛11月16日恢復直航

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德出訪友邦帛琉，今（2）日為「帛旅專案」第二日，在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）親自駕船陪同下，參訪聯合國教科文組織世界自然及歷史遺產「洛克群島南方潟湖」（Rock Islands Southern Lagoon）。

賴清德自帛琉老爺大酒店碼頭登船，惠恕仁特別親自駕船陪同見證帛琉的海洋觀光魅力，賴清德也在船上親自體驗掌舵航行。隨後一行人前往牛奶湖（Milky Way）及干貝城。賴清德在牛奶湖將海底火山泥塗抹在臉上，體驗天然SPA；也在干貝城移植9顆硨磲貝幼苗，和惠恕仁一起做海洋復育；並在海上體驗帛琉傳統手線釣魚。

賴清德隨後也登上鯊魚城（Shark City）附近的Ngermeaus無人島，用餐前就此行觀光心得接受媒體提問。賴清德表示，洛克群島是聯合國教科文組織認定的世界文化遺址，「果然名不虛傳」，除了自然景觀美麗，海上風光令人流連忘返，這次他在惠恕仁的帶領下，也有幾個人生的初體驗。首先，他親自駕駛遊艇一直開到牛奶湖。牛奶湖雖然是在海上，但是形狀看起來真的像湖。特別的是附近的石灰岩因為海水、雨水而融化，加上天然環境形成牛奶樣的泥，對美容非常有幫助。

賴清德提到，他也去做硨磲貝的保育工作。在台灣很少能看到這些貝類，硨磲貝是帛琉的保育類動物，大家都非常用心做保育工作。

賴清德也分享手釣的經驗，表示直接拿著釣線釣魚，是一個非常特別的體驗。在手釣的過程中可以感受到水流，以及魚在咬魚餌的不同，尤其這裡的魚種非常豐富，釣線放下去很快就可以釣到，這樣的環境在台灣比較少見，這趟旅遊真的不虛此行，他非常歡迎並鼓勵台灣民眾能夠來旅遊。

賴清德也感謝惠恕仁今天的嚮導，非常熱情，帛國不管是公開或私下都很肯定台灣的進步，也感謝台灣對帛琉的支持與幫助，並期待與台灣加強各項合作，發展更好的關係。

媒體詢及有關恢復台帛定期航班事，賴清德表示，昨天下午惠恕仁也公開感謝總統蔡英文，因為惠恕仁訪台至今才短短不過三個禮拜，蔡英文已經給予帛琉共和國一個非常好的消息，就是華航定期航班即將在11月16日開航，惠恕仁與帛琉共和國國會都非常高興，並期待未來能一步步由每週2班增加至4班，甚至希望回到之前的盛況，每天都有一班；對於這樣的期待，他也相當支持，並期許台帛兩國共同合作努力，逐步往此方向邁進。

副總統在無人島享用午餐後，接續前往烏龍島參訪，聽取帛方講解烏龍島及帛琉發展歷史，並參觀經長年海水及海風侵蝕的珊瑚岩石所形成的天然拱橋自然景觀。