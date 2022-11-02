凱撒飯店三大策略 搶攻台北國際旅展囤貨商機

11/4-11/7年度旅遊盛事ITF台北國際旅展於南港展覽館開展，凱撒飯店位於旅展攤位I212，今年主推三大商品策略搶攻商機：維持凱撒聯合券(住宿/餐飲)熱銷商品、明星組合板橋X墾丁凱撒南北雙城券、各家飯店限定券，其中聯合住宿券抗漲維持每張2,500元，依張數通用從北到南共9家凱撒旗下特色飯店，趁著旅遊復甦即將面臨國內飯店調漲價格的趨勢，勢必為2023整年度國旅搶購囤貨票券最佳時刻。為鼓勵民眾踴躍購券搶便宜，現場祭出飯店限定商品加碼送之外，還有滿額回饋祭出單筆消費萬元，即可參加幸運大輪盤抽獎活動，獎品包括住宿餐飲抵用券、聯合住宿券及高級客房住宿券等多達千項，讓民眾感受凱撒滿滿誠意與用心！

凱撒飯店連鎖台北旅展常年熱銷商品包括聯合住宿券，每張2,500元，團購套組每套25,000元、每套11張，等同一張最低2,272元起。依張數選擇入住全省凱撒飯店：1張(七擇一)入住台北凱撒(含2早)、台北凱達(含2早)、內湖凱旋、阿樹國際旅店、台北趣淘漫旅(含2早)、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅(含2早)；2張(三擇一)入住板橋凱撒豪華客房連住兩晚、阿樹國際旅店四人沙曼家庭房或內湖凱旋豪華四人房；3張可入住墾丁凱撒景觀客房雙人一泊二食或四人住宿含早餐二擇一。

餐飲部份則是集結台北凱撒、板橋凱撒及台北凱達之外，再加上台北新板希爾頓酒店共同推出聯合餐券，每張720元，團購套組每套7,200元，每套11張、每張654元起。1張(三擇一)可享台北凱撒Checkers自助餐平日午餐1客、台北凱達百宴自助餐平日午餐1客、台北新板希爾頓悅市集自助餐平日午餐或晚餐1客(需另加價100元)；2張(三擇一)可享台北凱撒王朝中餐廳平日雙人套餐、板橋凱撒蓮花餐廳泰式雙人組合餐或台北凱達家宴中餐廳四人外帶合菜；3張(三擇一)可享板橋凱撒家宴中餐廳外帶片皮鴨三吃、台北凱達酒吧四人外帶豪饗歡聚餐或台北新板希爾頓青雅中餐廳嫣紅鵝半隻二吃；4張可享板橋凱撒蓮花餐廳泰式四人組合餐；6張可享台北凱撒王朝中餐廳五人桌菜，折扣最高享65折起。

今年凱撒飯店為豐富產品多樣化，與聯合住宿券/餐券適用內容有所區別，並突顯各家據點之特色與優勢，推出共8款飯店限定商品券以滿足民眾之需求，包括明星組合「板橋x墾丁南北聯雙城套券」，每套8,888元可入住板橋凱撒豪華客房乙晚享用薈萃樓行政酒廊禮遇及墾丁凱撒全新裝潢的景緻客房乙晚含早餐兩客，體驗新北最高戶外泳池網美飯店及此生必朝聖南台灣熱情沙灘的渡假天堂，一次收集凱撒雙美旗艦飯店熱門打卡點。另外還有以城市渡假為主題的台北凱撒、板橋凱撒及台北凱達各自推出一泊二食住宿券、墾丁凱撒2022年全新翻修的景觀客房三天二夜住宿券及美饌饗食券、台北凱撒王朝中餐廳常年熱銷的桃木片皮鴨三吃券、或是阿樹國際旅店首次推出湯屋搭配精緻套餐的仰心湯屋湯饗券等，趁著年終旅展祭出最低優惠，讓更多民眾深度體驗各品牌飯店的特色與服務內容。另外，考量無法至現場之民眾也可於線上旅展團購湊票，今年提供紙本票券、電子票券及LINE票夾服務方便即買即用，商品專區查詢：https://www.caesarpark.com.tw/event