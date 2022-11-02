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正副所長皆涉入 原能會駁集體升遷舞弊說 吹哨人怒批扯謊

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/02 17:47
原能會（圖／核能研究所網頁）

原能會（圖／核能研究所網頁）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）週刊爆出原能會集體升遷舞弊案，包括所長、副所長等高級主管，都是藉自己甚至他人的碩博論文獲得晉升，對此原能會特地澄清，僅少數個案有疑慮，仍在調查中，吹哨人則反批原能會扯謊包庇。

根據原能會晉升規定，申請人必須提出在職五年內研究報告，不得是自己的論文，也不能抄襲或重複發表。

鏡週刊引用吹哨人提供的比對資料指出，所長陳長盈2012年升簡任研究員時，提出的報告內容與台大研究所林姓碩生論文一致。副所長李海光的升官研究報告，則是摘錄自己的博士論文，從中拆出部分內容。諷刺的是，李原先的職務就是負責審查研究報告。

報導指，涉入的還包括原能會綜合計畫處長趙裕、原能會輻射防護處長張淑君，皆是將論文改名交出。另至少27名核研所組長及副組長級研究員都靠類似手段升職。

原能會今日以新聞稿澄清，針對陳情人指34人有不當升遷事宜，進行了半年調查。比對結果之後發現，31篇報告所涉的人士，都是「升遷比學位取得的時間早」或「升遷雖較學位晚，卻無引用碩博士論文」情事。

另，確有3篇報告與當事人碩博士論文雷同。為求審慎，先將報告下架，並委請外部專家學者進行第二次檢視，結果出爐後再行議處。另為避免類此情事再發生，原能會也5月6日要求核研所修正晉陞辦法，明文規定不得以碩博士論文或雷同內容提請升職。

原能會也駁斥媒體稱吹哨人身分遭到曝光一事，稱僅專案小組及核研所人事單位知悉檢舉人身分，且為了釐清事證，必須洽陳情人，並無曝光其身分一說。

吹哨人Z痛批，檢舉後幾天就遭到核研所人事室來電，身分就這樣曝光。況且，部分主管升官報告早於論文，是因為博士論文須在口試前先部分發表，當事人是拆稿拿去先升官、再完成論文，二者的年度才會有所不同。Z強調，內部資料顯示，31名主管升遷前後五年內都只有一篇論文，籲原能會勿一錯再錯。
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