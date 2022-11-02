嘉義市長候選人黃紹聰凌晨過世 嘉義市選委會：依規暫停選舉

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）嘉義市長選舉喊停！登記第三號無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰今（2）日凌晨過世，根據公職人員選舉罷免法第30條規定將暫停選舉，並另訂時間投票。其競選總部稍早澄清，黃死因並非確診所致。

九合一選舉將於本月26日登場，然而今早候選人黃紹聰因身體不適送醫，搶救後宣告不治。嘉義市選委會證實告知中央選舉委員會，依規將暫停嘉義市長選舉，後擇期再舉行選舉。

嘉義市共有６位候選人登記參選，於10月21日進行市長候選人號次抽籤，當時黃紹聰因確診未能親自到場，由選委會代抽為３號參選人。

今日有媒體誤報黃紹聰因確診身亡，黃競選團隊嚴正駁斥非事實，並澄清黃確診已是2周前的事，近日恢復選舉活動狀況良好，今日清晨突發不適送醫，不幸逝世，目前尚不確切因由。

根據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。後續市長選舉相關程序及投票日期將由中央選舉委員會訂定期程後據以辦理。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘表示，其他候選人須重新辦理登記、抽籤。至於是否能趕在1126同一天投票，要由中選會決定，嘉義市選委會後續會配合其討論結果，再來重新規劃選舉期程。