（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）近日天氣轉涼、日夜溫差大，進入心血管疾病好發期，台北醫學大學教授暨雙和醫院心臟內科醫師洪明佑提醒，心血管痙攣常在休息或睡眠時發作，除了影響睡眠品質外，嚴重時也可能造成心肌梗塞與猝死，需要被正確診斷並對症下藥，呼籲民眾需提高警覺，如在休息或睡眠時有胸悶、胸痛或心悸等症狀，務必盡速就醫。

夜間胸口不適 心血管痙攣辨別關鍵：休息或睡眠中胸悶

洪明佑表示，心肌缺氧常見的機轉有兩種，一種是運動時因血液供給不及造成的供給缺氧，另一種則是非運動時由心血管痙攣等原因引起的需求缺氧，據國際醫療科學期刊(IJMS)研究顯示，台灣急性冠心症患者中，就有高達57%的患者患有心血管痙攣，顯示心血管痙攣與心肌缺氧具高度相關性。

心血管痙攣俗稱心血管抽筋，是指心血管平滑肌不正常收縮使血管的全部或部分狹窄，導致患者突發性心肌缺氧，若不事前預防或及時投藥，更將引發心絞痛(INOCA)或心肌梗塞(MINOCA)，嚴重者甚至會導致昏厥、心衰竭及猝死，不可不慎！

洪明佑表示，欲辨別心血管痙攣可以從兩個方向著手，首先是時間點，心血管痙攣好發時間點為休息及夜間睡眠時，這是與其他心血管疾病最明顯的差異之一；再者血壓與心跳也是重要關鍵，不同於心血管阻塞造成的血壓升高與心跳加快，心血管痙攣發作時，患者的血壓通常偏低且心跳偏慢，因此民眾如有在休息或睡眠時感到以上症狀，都應盡速就醫檢查。

另外，除了不會引起陣發性上心室頻脈(PSVT)以外，心血管痙攣會引起其他任何慢(較常見)或快(較少見)的心律不整，最常見的是心室早期收縮，因此國際學者建議將心血管痙攣列入心律不整或暈厥的鑑別診斷。

40歲即顯著增加！心血管痙攣好發年齡層偏年輕 吸菸、喝酒族更需注意

心血管痙攣好發族群介於40至70歲、年齡層偏低，其中吸菸、喝酒、服用興奮劑藥物或甲狀腺亢進等都會增加心血管痙攣風險。研究更顯示，吸菸、年紀和C型反應蛋白是重要的危險因子。目前證據顯示心血管痙攣是心血管阻塞和糖尿病的前兆，早期發現可避免心血管阻塞。

臨床治療上，常以口服鈣離子拮抗劑或口含硝化甘油做及時治療，透過抑制心血管平滑肌的收縮，達到緩解心血管痙攣的作用。洪明佑也提醒，心血管痙攣的成因非常多，避免吸菸、熬夜、焦慮、憂鬱、多注意保暖，並保持良好的生活習慣仍是遠離心血管痙攣的最佳方法。

心血管痙攣成因多變，且症狀不同於心血管阻塞。洪明佑表示，不論是心電圖、超音波還是電腦斷層都只能作為輔助，心導管心血管痙攣誘發檢查是心血管痙攣的唯一診斷方式，其概念類似心律不整電生理誘發檢查及暈厥傾斜床誘發檢查，根據1999年美國心臟學會臨床指引，這是敏感度高、特異性佳且安全的檢查。

但坊間時有誤解心血管痙攣誘發檢查屬於危險的檢查方式，甚至可能造成腦中風或心肌梗塞。對此，洪明佑指出，國際研究與臨床紀錄文獻皆顯示「心導管心血管痙攣誘發檢查」是非常準確且安全的檢查方式，檢查時以心導管直接投藥於冠狀動脈，大幅縮短藥劑抵達心臟的路徑，劑量僅需過去靜脈投藥檢查的10分之1，安全性高且全球無任何中風、心肌梗塞或死亡等嚴重副作用案例，唯一的副作用是心律不整，但都可自行或用藥治療恢復，鼓勵民眾應積極就醫，避免延誤治療、危害健康。

睡夢中胸悶、心跳偏慢恐是「心血管痙攣」 40歲以上、吸菸、喝酒族要當心