（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）日前市面上一款修護霜被爆出含有雌激素，結果造成多名小孩出現性早熟的情況，引起家長恐慌。除了遺傳、病理性原因和肥胖等原因外，禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，其實在生活環境中，有些產品可能會含有環境荷爾蒙，接觸後會影響人體荷爾蒙的分泌或作用。

「性早熟」的醫學定義，必須具備以下三個條件：

提早出現第二性徵，也就是女童8歲前乳房發育、男童9歲前睪丸發育 骨齡相較實際年紀會超前2歲以上 性荷爾蒙濃度超過標準值，如LH黃體激素、FSH濾泡激素、性腺荷爾蒙、甲狀腺荷爾蒙等

一般正常兒童第二性徵出現的時間，男生為9歲至14歲、女生為8歲至13歲之間。若女生在8歲前出現胸部發育、陰/腋毛發育甚至初經來潮等性特徵；或男生在9歲以前有睪丸變大、陰莖變長、變聲等第二性徵發育者，則稱為「性早熟」。

除了肥胖、雌激素乳霜 「環境荷爾蒙」也會致性早熟 台灣醫：這些東西少碰為妙

「性早熟」患童因青春期階段提早，性荷爾蒙濃度逐漸上升，並間接刺激生長激素的分泌增加，因此，大多數青春期的孩子身高明顯長得比先前快。但隨著性荷爾蒙濃度愈來愈高，同時也會加速骨骼成熟、促進生長板閉合，一旦所有生長板都閉合，也就決定了最終的成人身高。

導致性早熟的成因很多，排除病理性原因，主要有以下三大關鍵原因：

遺傳：父母一方若曾發生性早熟，那孩子的發生率將提高。 飲食：攝取較多高脂肪、高精緻糖的食物、飲料，容易造成過重、肥胖，較大機率導致性早熟。 環境荷爾蒙：環境荷爾蒙又稱內分泌干擾物，是指一群化學結構和荷爾蒙類似的物質，接觸後會影響人體荷爾蒙的分泌或作用。環境荷爾蒙的來源，在我們生活周遭，包含塑膠餐具、玩具等，而大家常常提到的塑化劑就是其中一類。

何謂環境荷爾蒙？

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文說明，除了一般的塑膠製品含有塑化劑，還有一些孩子可能平時很常接觸，但家長不知道其實也含塑化劑的產品，例如市售手搖杯飲料、含香料的化妝品或保養品、保健食品中的膜衣、膠囊、懸浮液。

陳奕成解釋，大部分的塑化劑可由糞便、尿液排出，所以家長們不用過於恐慌，覺得含有塑化劑的東西就不能用。

至於會不會影響到孩子發育的關鍵，主要是在於塑化劑的暴露量，這也是他常說「沒有必要的保健食品就不要吃」，因為使用這些東西除了效果不明、傷錢包以外，更可能會造成孩子塑化劑的暴露量過量，反而對他們的成長造成反效果。

此外，除了上述產品外，陳奕成建議爸爸媽媽們平常也可以從以下幾個方面注意，減少孩子們暴露到環境賀爾蒙的機會：