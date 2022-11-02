丹麥總理挺過國會大選 左傾集團獲勝溫和黨躍升第三勢力

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）丹麥國會大選中左傾的「紅色集團」拿下過半數席次，社會民主黨籍總理佛瑞德里克森順利通過信任考驗，她表示本屆政府將於今（2）日辭職，並尋求與中間陣營合作，重組一個廣泛的政府。

丹麥國會197個席次，由佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）「紅色集團」取得丹麥本土87席，加上海外自治領土法羅群島（Faroe Islands）格陵蘭（Greenland）的另3席，剛好跨過多數席次門檻；3個民粹主義政黨所支持的右翼「藍色集團」則在丹麥本土贏得72席，以及獲得法羅群島的1席。而五個月前甚至都還未曾創立的中間派「溫和黨」（Moderates）則晉身為第三大黨。

在紅色集團中，佛瑞德里克森所在的社會民主黨亦獲得兩個席次，並取得超過四番之一的選票（27.5%），使其成為迄今為止國會最大黨。佛瑞德里克森表示「社會民主黨經歷了20多年來最好的選舉」。

之所以提前於11月1日進行國會大選，起因於今年夏天的殺貂事件。一份報告指出，2020年疫情高峰時，哥本哈根當局下令撲殺全國毛皮養殖場中逾1700萬隻水貂的命令，並無法律依據。儘管，佛瑞德里克森並不知道該項命令違法，但她所屬集團為此感到震驚，更傳出有其中一個政黨指出，若不舉行大選，將撤回對政府的支持。

如今佛瑞德里克森於大選中再度證明了執政四年來建立起的信任並未被動搖，她也提出將與中間派溫和黨合作，攜手打造一個廣泛的政府。