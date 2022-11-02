Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

尷尬！良辰吉時主題曲遭金鐘撤獎　台灣文化部道歉創作人開炮反擊

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/02 16:18
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮迷你劇集獎由《良辰吉時》獲得，導演黃熙（中）與獎座合影。

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮迷你劇集獎由《良辰吉時》獲得，導演黃熙（中）與獎座合影。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 金鐘57主題歌曲獎得主《I Promise》遭撤改由《蚵仔麵線》獲獎，文化部道歉，但資深創作者許常德不買單。

台劇《良辰吉時》主題曲《I Promise》原獲頒金鐘今年首設的主題歌曲獎，但現在卻因爭議遭摘獎，歌手范曉萱與共同創作的資深音樂人許常德在臉書痛罵，導演黃熙強調，報名時就已經告知歌曲背景，從頭到尾都沒有隱瞞，對於這個結果感到震驚也無奈。

文化部於昨（1）日表示，經原評審小組專業比對歌曲音檔後，確認作品應屬「大甲媽祖遶境主題曲」改版，未符「全新創作（包括詞與曲）」規定，決議取消得獎資格，對行政疏失鄭重致歉。

評審小組指出，經查證比對音檔及歌詞，發現「良辰吉時主題曲」是擷取「大甲媽祖遶境主題曲」部分，雖有重新編曲及混音，但依專業判斷，此作品應視為「大甲媽祖遶境主題曲」的改編版本，而非「全新創作」，不符合金鐘獎獎勵要點「主題歌曲獎，應專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲」定義，決定取消得獎資格。

黃熙透露，報名時已詳細詢問相關單位，善盡告知本曲背景之責任，並以文字加以闡述說明進行報名手續，由始至終從未隱瞞。如今相關單位所做出之最終決定，創作團隊感到震驚、無奈之餘，僅得予以尊重。期盼此次事件能更完善相關制度和規定，讓獎項能帶給創作者真正的鼓勵與榮耀。

許常德代表作包含蘇慧倫《鴨子》、范曉萱《健康歌》及李翊君《雨蝶》，這次被捲入爭議讓他十分不滿，在臉書上質疑在頒獎典禮前，難道文化部和金鐘獎都不知道嗎？還是不當一回事呢？他強調「我沒有要這種道歉喔！就像當初也沒有期待這個獎喔！」

許常德指出，現在從新聞上看到的文化部對媒體發言，給他的感覺還是沒有人認真要搞清楚這件事，這首歌從頭到尾就只要一個版本，沒有所謂的混音版。

許常德喊冤，這首歌他和范曉萱都是無償給予使用的，不管是媽祖遶境和良辰吉時，除了沒有買賣，更沒有所謂的出版，這也是這次獎項會出現爭議的原因，因為導演提供給報名單位都有附上這些資料，並在入圍後揭曉得獎前再次提醒文化部審查有無爭議。

許常德心寒認為，「現在那麼多不實的媒體報導和不知情的攻擊，變成我們兩人被蒙在鼓裡的人要承受，文化部卻不吭聲，這是什麼文化行為？我覺得越多這樣的攻擊，越有機會揭發這件事有多醜陋也不錯。」

評審小組就入圍作品重新討論及表決，決議由姚小民作詞作曲、琳誼演唱的《俗女養成記2》插曲《蚵仔麵線》，為本屆金鐘獎主題歌曲得獎者，文化部並將擇期辦理公開頒獎儀式。

尷尬！良辰吉時主題曲遭金鐘撤獎　台灣文化部道歉創作人開炮反擊

(圖翻攝自許常德臉書)
金鐘
蚵仔麵線
I Promise
文化部
歌曲
原創
范曉萱
許常德
黃熙
影集

相關新聞

台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標
台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標
2022/10/27 12:35
楊謹華金鐘戰袍「撞衫」南台灣名地標　展超高EQ邀網一起打卡在地美
楊謹華金鐘戰袍「撞衫」南台灣名地標　展超高EQ邀網一起打卡在地美
2022/10/24 11:59
【金鐘57戲劇類得獎名單】「九天玄女」驚喜降肉於頒獎典禮　最佳女主角謝盈萱感言罵髒話成典禮高潮
【金鐘57戲劇類得獎名單】「九天玄女」驚喜降肉於頒獎典禮　最佳女主角謝盈萱感言罵髒話成典禮高潮
2022/10/22 21:14
【金鐘57節目類得獎名單】「大嘻哈時代」奪綜藝節目等3獎成大贏家、黃子佼和Lulu拿下綜藝節目主持人獎
【金鐘57節目類得獎名單】「大嘻哈時代」奪綜藝節目等3獎成大贏家、黃子佼和Lulu拿下綜藝節目主持人獎
2022/10/21 23:15
「台灣」重返波隆那插畫獎官網！插畫家親見社群力量感謝名單曝光
「台灣」重返波隆那插畫獎官網！插畫家親見社群力量感謝名單曝光
2022/10/13 09:44

更新時間 : 2022-11-02 17:08 GMT+08:00

最受歡迎

〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑
萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑