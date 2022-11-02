尷尬！良辰吉時主題曲遭金鐘撤獎　台灣文化部道歉創作人開炮反擊

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 金鐘57主題歌曲獎得主《I Promise》遭撤改由《 蚵仔麵線》獲獎，文化部道歉，但資深創作者許常德不買單。

台劇《良辰吉時》主題曲《I Promise》原獲頒金鐘今年首設的主題歌曲獎，但現在卻因爭議遭摘獎，歌手范曉萱與共同創作的資深音樂人許常德在臉書痛罵，導演黃熙強調，報名時就已經告知歌曲背景，從頭到尾都沒有隱瞞，對於這個結果感到震驚也無奈。

文化部於昨（1） 日表示，經原評審小組專業比對歌曲音檔後，確認作品應屬「 大甲媽祖遶境主題曲」改版，未符「全新創作（包括詞與曲）」 規定，決議取消得獎資格，對行政疏失鄭重致歉。

評審小組指出，經查證比對音檔及歌詞，發現「良辰吉時主題曲」是擷取「 大甲媽祖遶境主題曲」部分，雖有重新編曲及混音，但依專業判斷， 此作品應視為「大甲媽祖遶境主題曲」的改編版本，而非「 全新創作」，不符合金鐘獎獎勵要點「主題歌曲獎，應專為該戲劇、 迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲」定義， 決定取消得獎資格。

黃熙透露，報名時已詳細詢問相關單位，善盡告知本曲背景之責任，並以文字加以闡述說明進行報名手續，由始至終從未隱瞞。如今相關單位所做出之最終決定，創作團隊感到震驚、無奈之餘，僅得予以尊重。期盼此次事件能更完善相關制度和規定，讓獎項能帶給創作者真正的鼓勵與榮耀。

許常德代表作包含蘇慧倫《鴨子》、范曉萱《健康歌》及李翊君《雨蝶》，這次被捲入爭議讓他十分不滿，在臉書上質疑在頒獎典禮前，難道文化部和金鐘獎都不知道嗎？還是不當一回事呢？他強調「我沒有要這種道歉喔！就像當初也沒有期待這個獎喔！」

許常德指出，現在從新聞上看到的文化部對媒體發言，給他的感覺還是沒有人認真要搞清楚這件事，這首歌從頭到尾就只要一個版本，沒有所謂的混音版。

許常德喊冤，這首歌他和范曉萱都是無償給予使用的，不管是媽祖遶境和良辰吉時，除了沒有買賣，更沒有所謂的出版，這也是這次獎項會出現爭議的原因，因為導演提供給報名單位都有附上這些資料，並在入圍後揭曉得獎前再次提醒文化部審查有無爭議。

許常德心寒認為，「現在那麼多不實的媒體報導和不知情的攻擊，變成我們兩人被蒙在鼓裡的人要承受，文化部卻不吭聲，這是什麼文化行為？我覺得越多這樣的攻擊，越有機會揭發這件事有多醜陋也不錯。」

評審小組就入圍作品重新討論及表決，決議由姚小民作詞作曲、琳誼演唱的《俗女養成記2》插曲《蚵仔麵線》，為本屆金鐘獎主題歌曲得獎者，文化部並將擇期辦理公開頒獎儀式。

(圖翻攝自許常德臉書)