【11/2台灣本土33,116例／死亡53例】11/14起確診居隔縮短為「5+n」 5天隔離期滿即可出門

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增33,184例COVID-19確定病例，分別為33,116例本土個案及68例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。



指揮中心表示，今日新增之33,116例本土病例，為15,258例男性、17,840例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(5,882例)，臺中市(4,613例)，高雄市(4,205例)，桃園市(3,538例)，臺南市(2,937例)，臺北市(2,864例)。



指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為32例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月29日，死亡日期介於9月25日至10月30日。





指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為32例男性、36例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南(4例)，日本、泰國、柬埔寨及新加坡(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日期介於今年10月2日至11月1日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,780,125例確診，分別為36,485例境外移入，7,743,586例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,929例COVID-19死亡病例，其中12,912例本土，另17例為境外移入。

【11/2台灣本土33,116例／死亡53例】11/4起確診居隔縮短為「5+n」

11/4起確診居隔改5+n天 快篩陰即解除自主健康管理

指揮中心專家小組今（2）日上午第2度開會達共識，同意確診隔離縮至5天，自11月14日起，5天隔離期滿便可出門，快篩陰性可提前解除自主健康管理，若快篩陽或未進行快篩者，須執行自主健康管理至距離解除隔離日7天，因此簡稱為「5+n」。