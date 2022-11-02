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台北流行音樂中心首度和法國在台協會簽署MOU　台法音樂創作營開跑

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/02 17:19
台法合作正式展開。(圖/台北流行音樂中心)

台法合作正式展開。(圖/台北流行音樂中心)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台北流行音樂中心今年首度與法國在台協會簽署合作備忘錄，在北流產業區舉辦為期四天的「台法音樂創作營」。

本次活動也由台灣具指標性單位「貴人散步音樂節LUCFest」共同辦理，此次創作營導入國際連結，促進台法雙方音樂人交換靈感及共同製作，產出音樂Demo，後續直接於音樂祭活動進行商業媒合，形成音樂創作模式的新嘗試。

北流推派的評審團由黃韻玲董事長領銜，亦邀請國內資深音樂製作人丁曉雯、著名電音DJ Mykal a.k.a.林哲儀、當紅新生代音樂人雷擎共同參與，最終選出九組音樂人，包括獲得金曲獎的「The Wanted 尋人啟事」、饒舌團體「黃嬉皮YellowHippy」、饒舌結合空靈女聲「粉內Fi-Né 」、都會療癒靈魂歌姬「鄭雙雙」、R&B音樂製作人「Ten YU尤騰輝」、特色獨立樂團「OC #experiment」；法國方則推選出迷幻風格的雙人組合「Charlotte Fever」、於電子舞曲圈極具指標的法國DJ兼製作人 Canblaster、運用傳統樂器演奏獨具個人特色的 Hussan Aliwat。

創作營將由九組台法音樂人混合組成三個團隊，在北流駐地期間共同創作並錄製三首原創Demo，並將成品於今年度台南貴人散步音樂節現場呈現。製作完成的單曲，也會透過音樂節推薦給國際買家，實質串起創作、演出、發行產業鏈。
台北流行音樂中心
法國在台協會
合作備忘錄
台法音樂創作營

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