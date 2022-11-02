北韓連續發射超過10枚飛彈　南韓鬱陵島空襲警報大響

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓聯社報導，今（2）日上午北韓連續發射超過10枚飛彈，其中一枚落於北方界線（North Limit Line, NLL）以南的南韓領海附近，觸發了南韓鬱陵島的空襲警報，這是南北韓分裂後的首次。對此，南韓也派出F-15K及KF-16戰機，並發射3枚飛彈回應，落在與北韓所發射的飛彈墜落的相對應距離。

據韓聯社引述聯合參謀本部，北韓於南韓時間上午8點51分時，向東海發射了三枚短程彈道飛彈，其中一枚掉落在界線以南的公海上，距離領海界線約22公里，非常接近南韓領海。該飛彈因飛向南韓鬱陵島，觸發了該島空襲警報，要求民眾立即前往附近的地下避難設施避難。

北韓曾於今年6月5日發射8枚短程彈道飛彈，而同天發射10枚以上為今年首次，據分析，若北韓混合多種飛彈發射，將很難進行攔截。

南韓總統尹錫悅今日召開緊急國家安全保障會議（NSC），對北韓之舉嚴厲譴責，稱這是「實質性的領土侵害行為」。南韓參謀本部亦以軍方立場表示，北韓此次的飛彈發射，為南北韓分裂後首次於北方界線以南領海附近墜落，絕對不能容忍，將強硬採取對應措施。

北韓昨（1）日才針對韓美於10月31日所進行的「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空演發出威脅，若美國繼續軍事挑釁，將考慮採取下一步加強對應措施，並警告，美國應認知到，一旦試圖對北韓動武，美國將要付出同等代價。報導分析，北韓此次的飛彈發射可能就是在回應前天的「警戒風暴」。