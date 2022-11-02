Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

北韓連續發射超過10枚飛彈　南韓鬱陵島空襲警報大響

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/02 14:25
10月31日時韓美進行「警戒風暴」聯合空演，北韓隨後於今（2）日發射超過10枚飛彈（圖／美聯社）

10月31日時韓美進行「警戒風暴」聯合空演，北韓隨後於今（2）日發射超過10枚飛彈（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓聯社報導，今（2）日上午北韓連續發射超過10枚飛彈，其中一枚落於北方界線（North Limit Line, NLL）以南的南韓領海附近，觸發了南韓鬱陵島的空襲警報，這是南北韓分裂後的首次。對此，南韓也派出F-15K及KF-16戰機，並發射3枚飛彈回應，落在與北韓所發射的飛彈墜落的相對應距離。

據韓聯社引述聯合參謀本部，北韓於南韓時間上午8點51分時，向東海發射了三枚短程彈道飛彈，其中一枚掉落在界線以南的公海上，距離領海界線約22公里，非常接近南韓領海。該飛彈因飛向南韓鬱陵島，觸發了該島空襲警報，要求民眾立即前往附近的地下避難設施避難。

北韓曾於今年6月5日發射8枚短程彈道飛彈，而同天發射10枚以上為今年首次，據分析，若北韓混合多種飛彈發射，將很難進行攔截。

南韓總統尹錫悅今日召開緊急國家安全保障會議（NSC），對北韓之舉嚴厲譴責，稱這是「實質性的領土侵害行為」。南韓參謀本部亦以軍方立場表示，北韓此次的飛彈發射，為南北韓分裂後首次於北方界線以南領海附近墜落，絕對不能容忍，將強硬採取對應措施。

北韓昨（1）日才針對韓美於10月31日所進行的「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空演發出威脅，若美國繼續軍事挑釁，將考慮採取下一步加強對應措施，並警告，美國應認知到，一旦試圖對北韓動武，美國將要付出同等代價。報導分析，北韓此次的飛彈發射可能就是在回應前天的「警戒風暴」。
南韓
美韓
北韓
飛彈
空襲警報

相關新聞

「夢見受難者求救聲」南韓梨泰院踩踏意外 專家憂現集體精神創傷
「夢見受難者求救聲」南韓梨泰院踩踏意外 專家憂現集體精神創傷
2022/11/01 19:05
南韓梨泰院踩踏事件是如何發生？為何聚集如此多人？
南韓梨泰院踩踏事件是如何發生？為何聚集如此多人？
2022/11/01 14:47
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
2022/10/31 12:58
梨泰院10萬人踩踏事件 南韓進入全國哀悼期　拜登、蘇納克、馬克宏等多國領導人致哀
梨泰院10萬人踩踏事件 南韓進入全國哀悼期　拜登、蘇納克、馬克宏等多國領導人致哀
2022/10/30 11:09
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀156死【影】
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀156死【影】
2022/10/30 00:29

更新時間 : 2022-11-02 15:37 GMT+08:00

最受歡迎

〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
印度吊橋斷裂崩落河中 釀133死 橋斷瞬間驚悚捕捉【影】
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
「就直接推吧！」梨泰院踩踏事件兇手？目擊者：5至6名男性刻意推擠導致
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑
萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀156死【影】
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀156死【影】