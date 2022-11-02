LANY台灣巡演創票房佳績！金曲歌后艾怡良一日地陪　捲袖做鳳梨酥超療癒

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 睽違五年 !加州樂團LANY於31日及1日Zepp New Taipei開唱，兩場演唱會開賣即秒殺，預計吸引共4000名歌迷前來觀賞演出，主唱保羅（Paul Klein）和鼓手傑克（Jake Goss）都對這次的票房佳績感到相當驚訝。

LANY曾於2017年來台開唱，保羅表示，2017年是第一 次進行亞洲巡演，台北站是當時規模最小的演出， 雖然很棒但那時候不知道還有沒有機會再來開唱。這次兩場演唱會開賣即秒殺，這真的是全世界最快樂的感覺！

此次開唱適逢萬聖節，LANY提前幾天就開始在社群上鼓勵粉絲帶 著裝扮來參加演唱會，現場出現巴斯光年、美金100元、中國殭屍等有趣造型，有鑑於最近首爾梨泰院踩踏事件，LANY也特別重視 粉絲的安全，「在演唱會途中我們有時候會邀請粉絲一起跳並大聲跟唱， 但同時也會鼓勵大家在現場結交朋友，互相照護身邊的人。」

除了演唱會行程外，金曲歌后艾怡良昨（1） 日更擔任地陪，與保羅和傑克一起體驗鳳梨酥製作課程，製作鳳梨酥的過程雖然不難，但LANY兩人都是料理苦手，從第一步攪拌過程就獲得廚藝老師手把手教學的「特別關照」。

艾怡良問到如果另一半也很不會下廚怎麼辦？保羅笑回，「沒關係，我的廚藝也很爛，但我覺得手藝很好的人真的特別有魅力！」艾怡良也透露自己都聽嘻哈音樂下廚，傑克馬上問道：「不聽〈Forever Young〉嗎？」艾怡良笑回，「如果聽那首歌的話，就會永遠（Forever）都做不完了！」事後LANY也補充說他們在坐車來烘焙教室的路上，一路聽著〈Forever Young〉，覺得非常好聽，也相當欣賞艾怡良的才華。

至於金曲歌后艾怡良則透露因為要以英文與LANY互動，前一晚緊張到睡不著，「今天看到他們兩位走進來時看起來很輕鬆愜意，我就鼓勵自己也要輕鬆起來。」保羅則說，「艾怡良很可愛很貼心，感謝她今天當地陪招待我們，她剛剛說她很擔心她的英文能力，但其實完全沒問題，聽起來超自然的！」

而製作鳳梨酥的過程療癒有趣，連不擅料理的保羅都說，「巡演結束後我可能會回家上一些料理課程！」傑克也表示自己本來就很喜歡看料理節目，能親身體驗真的特別有趣，而鳳梨酥是這趟台灣之旅吃到最喜歡的美食之一，保羅則說自己對牛肉麵與湯包情有獨鍾。

這次與LANY相見後，顛覆了艾怡良對LANY原有的印象，「之前有看到他們現場演出的影片，在台上是屬於比較瘋，享受舞台的表演者，就好奇想說這樣的音樂人平時的創作習慣是什麼？」沒想到他們創作的時間點宛若上班族，「他們會訂好一個時間，所有人要聚在一起寫歌，或是丟想法，然後到一個規定時間就結束，但我是那種你不能告訴我什麼時候要寫歌，我也不會告訴你什麼時候寫完，就是在某一天半夜有靈感的時候才寫。」

提到未來的合作可能，艾怡良說，雙方對彼此的音樂都有初步的認識，等他們忙完巡演，再看看有什麼契機能一起合作！