AIT證實美國聯邦傳播委員會首位現任官員訪台 　將與NCC官員會面

更新時間：2022-11-02 14:04

發布時間：2022-11-02 12:37

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國新聞網站Axios報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）已抵達台灣，這是首位以「官方身分」訪台的現任FCC委員，據悉他將出席與台灣官員召開的會議。

美國在台協會（AIT）發言人中午聲明指出，卡爾今（2）日至4日訪台，將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。

AIT發言人進一步說明，聯邦通訊委員會掌管全美50州、哥倫比亞特區以及美國領地之州際與國際通訊業務，包括廣播、電視、電報、衛星以及電纜。聯邦通訊委員會是一個受美國國會監督的美國聯邦政府獨立機構，負責實施並執行美國通訊法律及規範。

卡爾接受Axios獨家專訪指出，本次訪台計劃將與台灣國家通訊傳播委員會（NCC）、外交部等機構的官員會面，並傳遞台灣對美國的利益與繁榮至關重要的訊息。

關於本次來台目的，報導引述卡爾指出，有鑒於他在FCC的職位，「特別期待加深與台灣的合作，分享對網絡韌性、網路與電信的看法，這些議題對我們的共同安全利益而言十分重要。」

卡爾也強調，盼這次訪台可以傳遞強烈訊息，表明「自由民主的台灣對美國自身的繁榮至關重要」。他亦提及台灣的晶片產業對美國的利益與經濟發展必不可少。

報導並未透露卡爾何時抵達台灣、計畫訪台多久，台灣外交部不願發表評論，國家通訊傳播委員會也未做出回應。