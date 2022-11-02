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你也可以成為訓練大師！寶可夢3D精靈球化身悠遊卡 嗶卡閃綠光超逼真 3日開放預購

官網顯示，這次預購期間每天早上11點會釋出1.5萬組數量，實際出貨依預購順序， 每組會員限預購一組，拿到實體商品的時間要等到半年後，也就是在明年5月20日才會出貨。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/02 12:36
悠遊卡公司與設計商品平台Pinkoi合作，共同推出3D的「大師球」和「超級球」造型悠遊卡。（截圖自Pinkoi官網）

悠遊卡公司與設計商品平台Pinkoi合作，共同推出3D的「大師球」和「超級球」造型悠遊卡。（截圖自Pinkoi官網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）太可愛啦！悠遊卡公司與設計商品平台Pinkoi合作，共同推出3D的「大師球」和「超級球」造型悠遊卡，外表就像一顆可以收服怪物的寶貝球，立體細節相當講究，嗶卡時還會發出綠光，吸睛程度爆表，預計明（3日）上午11時，至13日期間開放預購。

根據媒體報導，悠遊卡公司近期與Pinkoi一起推出全台獨家的造型悠遊卡，預購方式為官網下訂，期間為3日至13日，商品每組兩顆，售價798元，含有一顆藍色的「超級球」以及紫色的「大師球」，這是繼2021年中推出的「高級球」之後，新一波3D精靈球商品，將引起一波預購潮。

根據官網，這次預購雖落在本月3至13日，但拿到實體商品的時間最快要等到半年後，也就是在明年5月20日才會出貨，想要趕快拿到可愛大師球的民眾還要再等等，如果再更晚下訂甚至要等到一年後。

這次的大師球與超級球在發光地方的塗層上增加珍珠膜，讓發出的綠光質感再加分，加上球體兩側有凹凸立體設計，不同於去年的高級球，這次加倍還原卡通裡的造型。

官網顯示，這次預購期間每天早上11點會釋出1.5萬組數量，實際出貨依預購順序， 每組會員限預購一組。

其他詳細資訊如下。

【商品介紹】
1. 內容物：一組內含兩顆 3D 大師球悠遊卡，每顆大師球附加 1 組伸縮繩。
2. 商品尺寸：球體直徑 4.3 公分。
3. 本卡票種為普通卡，不含押金，為賣斷卡恕不接受退卡及退還售價。
4. 本卡採空卡販售（可用額度為零），可重複加值使用，詳細使用辦法請參閱內附之使用說明。
5. 悠遊卡：整合台灣捷運系統、公車、停車場、特約機構等付費方式的非接觸式多功能電子票證。在互通的大眾運輸、超商、超市、加油站等，都可以使用悠遊卡支付扣款。

【購買規則】
1. 每 Pinkoi 會員限預購一組 (一組內含 2 顆)。
2. 販售時間為 2022 年 11 月 3 日 11:00 至 2022 年 11 月 13 日 23:59
3. 本商品無法使用 Pinkoi 優惠券、P Coins、禮物卡等任何優惠或折抵。另透過推廣連結 LINE 購物點數回饋模式、Affiliate.one 等支付服務購買商品，也不適用於此商品。本商品仍享有一般結帳 P Coins 回饋。
4. 本商品每日 11:00 釋出 1.5 萬組，若當日數量沒有完售，將持續開放商品頁直至販售完畢。
5. 本次活動每 Pinkoi 會員限購一次，若系統發現超過購買次數，將會自動移除新增至購物車的商品。
6. 如果下訂失敗，客人需要至會員訂單下的「購買訂單」取消訂單，才能再次下訂。
7. 商品採獨立結帳，無法與其他商品合併結帳。
8. 為了提供最佳的使用體驗，建議下載最新版本的瀏覽器或更新 Pinkoi APP，若用戶手機無法更新，建議以桌機下單。
9. 當購買人數眾多時，會開啟「等候結帳機制」讓結帳流程更順暢。

【寄送資訊】
1. 本商品將依預購順序出貨，實際出貨日期請依 Pinkoi 訂單資訊為準，Pinkoi 也將於下單 15 分鐘內發送通知中心訊息，提醒出貨順序，預購後若需退貨請依 Pinkoi 退貨程序辦理。
2. 此為台灣免運費商品，提供宅配寄送及超商取貨，Pinkoi 會於 2023 年 5 月 20 日起陸續依照訂單順序出貨，恕無法指定送達時間。
- 第 1-5,000 筆訂單，自 2023 年 5 月 20 日起出貨
- 第 5,001-10,000 筆訂單，自 2023 年 6 月 24 日起出貨
- 第 10,001-15,000 筆訂單，自 2023 年 7 月 14 日起出貨
- 第 15,001-20,000 筆訂單，自 2023 年 8 月 3 日起出貨
- 第 20,001-25,000 筆訂單，自 2023 年 9 月 13 日起出貨
- 第 25,001-40,000 筆訂單，自 2023 年 11 月 8 日起出貨

你也可以成為訓練大師！寶可夢3D精靈球化身悠遊卡 嗶卡閃綠光超逼真 3日開放預購

（圖/Pinkoi官網）
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悠遊卡
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2022/01/21 11:17

更新時間 : 2022-11-02 14:05 GMT+08:00

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