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美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人

Takeoff 日前才推出新專輯 Only Built For Infinity Link，可見仍然活躍於音樂圈，如今傳出此噩耗，圈內圈外都極為震驚，饒舌社群也才剛從另一名歌手 PnB Rock 的致命槍擊事件中回復心情，現在又有類似事件發生，令人不勝唏噓。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/02 11:44
美國超紅饒舌組合 Migos 最年輕成員 Takeoff 遭到槍擊頭部，當場死亡。（圖/截圖自Twitter；台灣英文新聞後製）

美國超紅饒舌組合 Migos 最年輕成員 Takeoff 遭到槍擊頭部，當場死亡。（圖/截圖自Twitter；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 /林于雯 綜合報導）美國超紅饒舌組合 Migos 最年輕成員 Takeoff 於1日在一家保齡球館外遭到槍擊頭部，現場爆量血跡引起大眾恐慌，Takeoff 當場被確認死亡，年僅28歲，10月才剛發行新專輯的她傳出如此噩耗也讓全球粉絲感到震驚與遺憾，感嘆嘻哈音樂圈又一才子殞落。

綜合外媒報導，Takeoff 週二（1日）在休士頓一家保齡球館 810 Billiards & Bowling 參加私人派對，而後警方證實在凌晨 2 點 34 分接獲槍擊通報，並在現場發現一名死者，也就是 Takeoff 本人，他頭部受到槍擊，現場地板上滿是鮮血，畫面怵目驚心，不少熱心民眾前來急救，卻也無法挽回這場悲劇。

根據休士頓警察局局者特洛伊（Troy Finner），當天派對結束後，一大群人聚集在大樓外的前門區域發生爭執，除了一名死者外，還有一名 23 歲的男子和一名 24 歲的女子也在槍擊中受傷，送醫後無生命危險。

娛樂媒體 TMZ 指出，當時Migos另一成員 Quavo 和Takeoff 正在玩骰子，而 Quavo 疑似與人爭吵，不過 Takeoff 站在群體的邊邊，似乎沒有參與太多爭執，而後現場聽到約十次槍擊聲響， Quavo 沒有受傷， Takeoff 卻倒地死亡。

警方表示，Takeoff 的本名是 Kirshnik Khari Ball，官方已經聯絡上他的母親，她將前往休士頓釐清整件事情。

Takeoff 身為超紅饒舌組合 Migos 的成員，雖然沒有像其他兩名成員 Offset 和 Quavo 那麼高調，但其知名度在嘻哈社群中仍非常高，於全球也有大量粉絲關注。

Takeoff 日前才推出新專輯 Only Built For Infinity Link，可見仍然活躍於音樂圈，如今傳出此噩耗，圈內圈外都極為震驚，饒舌社群也才剛從另一名歌手 PnB Rock 的致命槍擊事件中回復心情，現在又有類似事件發生，令人不勝唏噓。
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