中國漁船全球非法捕撈 躲避查緝作勢衝撞美軍快艇

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美中兩強衝突，非法捕撈亦為重要議題。外媒屢屢揭露中國擅闖他國漁場、過度捕撈的行徑，昨（31）日中國魷魚捕撈船更為躲避美方查緝，竟作勢衝撞美軍快艇以便逃逸，此舉已違反國際海洋協議。

中國已成過度捕撈第一大國，隨著本國漁業資源面臨枯竭，糧食安全及地緣政治考量，中國大肆核發漁船執照，約有20萬到80萬艘該國漁船遍布全球各地，遠洋漁船更高達2700艘，居全球之冠。

過去20年中國更花費數十億美元補貼漁業，有意擴大中國船隊規模，並形成一股海上勢力，培養「海上傭兵」，如今更傳出中國漁船攻擊美國海岸防衛隊快艇一事，可見中美衝突日漸激烈。

美聯社、中央社報導，具國際海洋協議，任何海上強國都可合法在公海登上他國漁船，以採取集體保護海洋瀕危魚類資源的行動。事發當時，一艘美國海岸防衛隊快艇詹姆斯號（James）駛向距離厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）不遠處的數百艘中國魷魚捕撈船，欲檢查這些船隻是否有非法、未申報和不遵守管制進行捕撈的行徑。

不知是否作賊心虛，該中國捕魷船長竟指揮其中3艘船加速離去，另一艘則急轉彎90度，作勢衝撞詹姆斯號，迫使其閃避而無法執行任務。中國漁船公然在公海對抗的行徑，具有潛在危險性。

報導指出，為因應拉丁美洲各國活躍人士和政府對中國遠洋漁船隊捕撈活動的擔憂，海岸防衛隊首次在太平洋東部執行取締非法捕魚的任務，然而首次執行就創下令人不安的先例。

並非只有拉美區域遭受中國漁船的侵權，阿拉伯領海也是中國大規模過度、非法捕撈之地。

今年九月，法國世界報一項深入調報導指出，補貼如同北京當局的變相鼓勵，讓中國漁船壯大規模、更具競爭力與威嚇能力，更能深入競爭區域舉取得優勢；報導亦指出，中國有意透過扶植漁船隊建立海上傭兵，以更大的規模活躍於公海、威嚇他國，掌握主動權。

中國種種作為威脅全球漁業資源。聯合國糧農組織（FAO）指出，全球魷魚市場總值為120億美元，其中五至七成都由中國從公海掠取。據英國環境正義基金會（EFJ）報告，魷魚捕捉占中國政府許可公海捕撈計畫三分之二，遠洋漁業企業可獲政府補助或國家銀行借貸，可見中國著意扶植。

此外多家外媒體踢爆，中國於公海、他國領海非法日以繼夜的過度漁撈，並刻意躲避衛星追蹤，損害漁業資源與他國利益；僅魷魚捕撈量已從7萬噸增加到42萬2000噸，如此大量的消耗漁業資源，恐斷永續之路。此外，當中國因鄰近魚場資源枯竭，改為前進位於美洲大陸魚場的行徑，也使得美中兩國競爭衝突越發激烈。