全球首款！輝瑞RSV疫苗　保護力8成可降低嬰兒重症率　最快2023年冬天上市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）輝瑞藥廠周二（1日）公布RSV疫苗臨床試驗數據，孕婦在中後期接種疫苗後，可有效降低6個月內嬰兒因感染RSV而重症或住院的的機率，輝瑞預計在年底前向美國FDA提交疫苗批准申請，最快2023年冬天上市。

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呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)是一種常見的呼吸道病毒，可藉由飛沫或接觸傳染，通常只會引起類似像感冒的輕微症狀，但卻是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。光在美國，每年平均有177,000人因感染RSV而住院，並造成約14,000人死亡。

華盛頓郵報、有線電視新聞網(CNN)報導，輝瑞的RSV疫苗為二價，主要由兩種preF蛋白組成，包含亞型A和B兩種最常見的流行病毒株。輝瑞針對7400名、49歲以下的孕婦進行臨床試驗，受測者在臨盆前3個月接種這款RSV單劑疫苗注射後，抗體可透過母體轉移到胎兒體內。也就是說，孕婦接種疫苗有助同時保護母體與將出生的新生兒，其它運用相同原理的疫苗還包括新冠、流感、百日咳等。

據臨床試驗數據顯示，孕婦接種後，可有效將低嬰兒因感染RSV而住院的機率，嬰兒在出生3個月內的保護力為82%，出生6個月後為70%，不過隨著時間推移，對抗病毒的能力也會下降。

輝瑞公司指出，為了確定疫苗是否存在任何安全問題，母親在分娩後接受6個月的監測，而嬰兒則至少被追踪1年，結果皆顯示該疫苗耐受力良好，沒有對孕婦和新生兒帶來安全上的疑慮。

輝瑞（Pfizer）疫苗開發負責人安德森Annaliesa Anderson表示，如果年底獲得批准，該款疫苗將是全球首款針對RSV的疫苗，也是20多年來第一個可以保護嬰兒在出生後避免感染的疫苗。

近年來多家藥廠積極投入研發RSV疫苗，除了輝瑞外，阿斯特捷利康(AstraZeneca)和賽諾菲(Sanofi)共同研發的Nirsevimab單株抗體疫苗（nirsevimab）也宣稱能有效降低嬰兒在5個月內感染RSV的機率，適用年齡包含足月出生、早產或有特定健康狀況的嬰兒，該款疫苗不久前剛被歐洲批准。另外，輝瑞和葛蘭素考克（GSK）也各有一款針對老年人的RSV疫苗也如火如荼的進行人體試驗中，GSK的3期完整試驗結果預料也將於近期公布。

全球首款！輝瑞RSV疫苗 保護力8成可降低嬰兒重症率 近期將送交美國FDA批准