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梨泰院踩踏意外遺失物高達1.5噸　家屬現場心碎認領

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/02 11:12
梨泰院踩踏事件遺失物高達1.5噸（圖／美聯社）

梨泰院踩踏事件遺失物高達1.5噸（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在梨泰院踩踏意外後，南韓警方整理了遺留在現場的失物，集中於龍山區一處體育館內，並於1日開放認領，重量高達1.5噸。

根據韓聯社報導，物品包含了衣物、鞋子、包包、眼鏡、甚至是護照等上百件，光鞋子就有256雙，只有單隻的鞋子則有66隻，甚至還有無法輕易穿脫的膝上靴。大部分的衣物為外套或上衣，但還是可看見一些牛仔褲及短褲等下半身衣物，這些遺失物上面沾滿了髒污及踩踏痕跡，有些甚至殘破不堪。有個包包露出了一張事發當天拍的拍貼機4格照片，照片中的人們笑得開心且幸福。

梨泰院踩踏意外遺失物高達1.5噸　家屬現場心碎認領
（圖／美聯社）

據報導，有名中年女子一看到一雙女性靴子，就撕心裂肺得大哭了起來，從警察手中接過靴子後，將靴子緊緊的抱在懷中，丈夫亦在一旁默默拭淚。

截至1日下午5點止，僅有34件遺失物被主人或家屬領回。

根據韓聯社採訪，一名20多歲女子手上打著石膏，到現場尋找她的鞋子。她表示，事發當時她因無法呼吸暫時昏了過去，但隔壁有位外國人不斷將她叫醒，才讓她恢復意識。

另一名21歲張姓大學生則表示，當天她被人群壓在最下面，下半身被壓得動彈不得，造成右腿嚴重骨折，最後在當晚11點時才被救出，因當時只想著要活下去，連包包什麼時候不見都沒特別注意。
南韓
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