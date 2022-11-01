涉洩晶片關鍵技術予中國公司 南韓三星多名員工被起訴

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）韓國檢方近日對共9名前任及現役三星集團高管和職員提起訴訟，理由是他們涉嫌將三星半導體機密技術資料，外流給一家中國半導體公司及其它海外對手公司。

媒體報導，這項機密技術是有關「超純水系統」的晶片尖端技術。

韓國檢方對與超純水系統有關的A某等6人進行了拘留起訴，對起訴的另外3人沒有拘留。韓國檢方透露，在三星集團子公司負責半導體相關業務的A某涉嫌在2018年8月準備跳槽到中國半導體顧問公司時，從三星工程師取得超純水系統操作手冊和設計稿等資料，並將其洩露出去。

超純水是半導體工程所需清洗工作的特殊用水，將水中離子、有機物、微生物等各種雜質去除到10萬億分之1單位以下的接近純水的水。由於清洗的水中有雜質，不良品發生機率變高，因此穩定供應超純水對半導體良率有很大的影響。

大紀元報導，三星電子從2006年開始每年投資300多億韓元（約2100萬美元）開發超純水系統。

聯合報報導，另有一位三星已離職員工在轉職至英特爾前，也翻拍三星超純水關鍵技術的電腦資料外流給英特爾。

據韓國大檢察廳資訊，從2017年到2022年9月，韓國產業技術海外洩露件數共達112件。從企業規模來看，中小企業有68件，大企業有35件；從領域來看，最多的是與顯示器（26件）和半導體（24件）有關。